Desirè Manca (M5S), il post di denuncia su Facebook

“CI SONO NUMERI…E NUMERI.

É un sorriso amaro quello che affiora sulle mie labbra sentendo il Presidente del Consiglio regionale che parla delle attività dei primi venti mesi della XVI Legislatura, sciorinando una serie di numeri tra i quali spicca l’assenza del numero delle leggi fortemente volute dalla maggioranza e prontamente impugnate.

Il m5s in questi venti mesi ha presentato undici proposte di legge ordinaria, una proposta di modifica della legge statutaria, centoquattro mozioni e ventiquattro interpellanze.

Cosa è stato portato in discussione in aula? Una mozione. Una.

Purtroppo per questa maggioranza non c’è spazio per i problemi dei sardi, chiusa su se stessa e sui propri interessi, impegnata a guardarsi le scarpe, a coltivare orticelli e a moltiplicare poltrone seggiole e sgabelli.

Caro Presidente, il Consiglio può e deve lavorare di più e meglio, la produzione e la qualità del lavoro è sotto gli occhi di tutti e le pacche sulle spalle devono darcele i sardi, darsele da soli significa solo spostare la polvere”.