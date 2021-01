Deidda (FDI): Vergognosa decisione di PD e 5 Stelle

DIFESA, BOCCIATA INTITOLAZIONE DI UNA VIA O SPAZIO PUBBLICO AI CADUTI DI NASSIRYA A PESARO, DEIDDA (FDI): VERGOGNOSA DECISIONE DEL PD E 5 STELLE.

“Trovo veramente spiacevole che, con la scusa di un cavillo burocratico, si bocci l’intitolazione di una via o spazio pubblico alla memoria dei Caduti di Nassirya”, commenta Salvatore Deidda, Capogruppo di FdI in Commissione Difesa che interviene sulla bocciatura da parte di Pd e 5 Stelle, nel Comune di Pesaro, della proposta di intitolazione ai Caduti di Nassiryia di una via o spazio;

“Proprio da parte del PD che esprime il Ministro della Difesa e dei 5 Stelle che presentano il Presidente della Commissione Difesa – continua Deidda – mi auguro che i loro maggiori esponenti prendano le distanze da questa decisione e decidano di sensibilizzare i ‘compagni’ di partito sul brutto scivolone fatto nei confronti delle Forze Armate, dei familiari dei Caduti e di tutti gli italiani”, conclude Deidda