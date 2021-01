Decisione incomprensibile, la denuncia di Peru. “Quella del governo è una decisione sbagliata, incomprensibile, non giustificata dai numeri e dai sacrifici che i sardi hanno fatto sino ad ora.” Lo dichiara il consigliere regionale del gruppo Cambiamo Udc Antonello Peru commentando così l’ordinanza firmata dal Ministro Roberto Speranza.

“La Sardegna diventa arancione per aver superato la percentuale di occupazione delle terapie intensive proprio il giorno in cui inaugura un nuovo reparto a Sassari. Con l’indice RT è al di sotto dell’1 ci troviamo a dover subire restrizioni. Il rischio è di mettere definitivamente in ginocchio tutto il settore della somministrazione di alimenti e bevande. E proprio a chi lavora in quel comparto voglio dare la mia più totale solidarietà. Con questa ordinanza per molti diventa ancora più il reale il pericolo di abbassare la serranda e non rialzarla più.

La Sardegna – conclude Peru – rigetta con fermezza la scelta del governo. Si opporrà pertanto in ogni sede ad un’ordinanza che porta solo confusione e danni alla nostra economia.”