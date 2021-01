Covid-19: ACLI apre la campagna sensibilizzazione pro vaccino

Cinque Supereroi per la campagna di sensibilizzazione al vaccino anti Covid-19.

Le Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani (ACLI) della Sardegna hanno scelto cinque Supereroi per lanciare nell’isola un messaggio chiaro e forte a favore della vaccinazione contro il Covid-19.

“I veri eroi pensano agli altri. Sii un eroe, fai il vaccino”.

L’Uomo Ragno, Hulk, Batman, Capitan America e Wonder Woman sono stati utilizzati con alcune delle frasi che li hanno resi celebri, per far capire l’importanza di un gesto che protegge non solo se stessi ma tutte le nostre comunità.

E allora c’è ad esempio l’Uomo Ragno con il motto “da grandi poteri derivano grandi responsabilità”.

Wonder Woman con la sua “io posso salvare noi oggi, domani tu puoi salvare il mondo.”

Hulk che, senza fare tanti giri di parole, mette in guardia: “se tu non fa vaccino io arrabbia e poi spacca”.

Non poteva mancare ovviamente Batman che ricorda come “dal pipistrello all’uomo sia stato un attimo.”

“Abbiamo voluto utilizzare un po’ di ironia e leggerezza ma per dare e chiedere a tutti un segnale di sostanza in un momento nel quale c’è bisogno di combattere e vincere tutti insieme la battaglia contro la pandemia – afferma il Presidente delle Acli della Sardegna Franco Marras.

In questi mesi abbiamo cercato di dare il nostro contributo in varie forme: sviluppando il dibattito sugli effetti di questa emergenza ma anche sugli strumenti per superarla, sia dal punto di vista sanitario che economico.

“Il nostro auspicio e la nostra speranza – conclude Marras – è che possa richiamare la giusta attenzione sulla fondamentale utilità dei vaccini e, perché no, anche convincere qualche indeciso.”