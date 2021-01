Corso di Operatore Socio Sanitario (OSS) Cagliari

L’Ente di Formazione Professionale Promoform apre le iscrizioni per il Corso di Operatore Socio Sanitario OSS con sede Cagliari.

La Promoform, Ente di Formazione Professionale accreditato dalla Regione Autonoma della Sardegna, comunica che sono aperte le iscrizioni al Percorso di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) con sede Cagliari fino al 26 febbraio 2021.

Il corso mira a far acquisire ai partecipanti una formazione specifica teorico e tecnico professionalizzante nell’assistenza dei bisogni primari della persona, favorendo il benessere e l’autonomia dell’utente in un contesto sia sanitario che sociale.

advertisement

A causa dell’emergenza sanitaria in atto il corso sarà svolto in modalità Formazione A distanza (FAD) attraverso la Piattaforma dedicata di Promoform. Le esercitazioni pratiche e le visite guidate del corso potranno essere realizzate presso la Residenza Horus i colori della vita soc. coop in via via Padova n.1 Cagliari.

Qualora ci fossero le condizioni, la formazione teorico – pratica potrà essere erogata in presenza presso la sede certificata di Promoform a Cagliari in via Venturi n.14, ma solo a seguito di nuove disposizioni da parte dell’Assessorato competente.

Il percorso formativo è articolato in n. 1.000 ore complessive di cui 100 ore di esercitazione pratica, 200 ore di tirocinio sociale e 250 di tirocinio sanitario. La modulistica di iscrizione, con i relativi allegati, è disponibile sul sito www.promoform.net alla pagina dedicata.

Il costo del corso è di € 3.500,00 con possibilità di pagamento personalizzato. Offerta speciale: Per le iscrizioni effettuate entro il 19 febbraio è prevista uno sconto di 550,00 €, per un costo totale di 2.950,00 €.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 070/499807.