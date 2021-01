Confcommercio Sardegna: via ai corsi di Igiene Alimentare e HACCP

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di Formazione obbligatoria in materia di “Igiene Alimentare e HACCP” di Confcommercio Sardegna.

Sono comprensivi del modulo COVID indirizzati agli Addetti alla Manipolazione degli Alimenti.

Organizzati da Performa Sardegna, l’Academy specializzata del Sistema Confcommercio, gli interventi formativi si terranno, a numero chiuso, mediante l’utilizzo di un’apposita piattaforma per la formazione a distanza, in modalità sincrona, in modo da consentire il regolare svolgimento delle lezioni nel rispetto delle vigenti disposizioni tese ad arginare l’emergenza pandemica.

Il corso avrà la durata di 8 ore, articolate in 2/3 giornate.

Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione, valido ai sensi delle disposizioni cogenti.

L’attività si inserisce nel quadro delle iniziative promosse dall’Organizzazione Datoriale per fornire un supporto concreto alle aziende del commercio e del turismo, chiamate, anche alla luce delle severe restrizioni del periodo emergenziale, ad affrontare la delicata fase della ripresa nel rispetto delle norme cogenti emanate dalle autorità preposte, dei protocolli in vigore e delle indicazioni suggerite dalle stesse Associazioni di Categoria.

advertisement

I corsi, oltre a costituire un preciso obbligo di carattere normativo, rappresentano un prezioso strumento per aiutare gli operatori e gli addetti del settore food & beverage (bar, ristoranti, pizzerie, paninoteche, fast e street food, gelaterie, mense, alimentari, ortofrutta, macellerie, pescherie, ecc.) nella concreta applicazione dei principi del sistema HACCP, anche al fine di ridurre o eliminare concretamente i rischi di contaminazione.

I partecipanti, inoltre, saranno messi in grado di fornire, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, adeguate informazioni alla clientela sugli allergeni presenti nei prodotti alimentari somministrati o posti in vendita.

Un percorso completo, quindi, che si rivela molto utile anche per tanti giovani che aspirano ad entrare nel mondo del lavoro, i quali, muniti di un attestato di formazione in materia di “Igiene e HACCP” che va ad arricchire il proprio curriculum vitae, possono avvalersi di un requisito preferenziale, spendibile non solo all’interno del comparto ricettivo e dei pubblici esercizi, ma anche presso le numerose imprese del settore alimentare che, nelle località costiere, devono incrementare l’organico aziendale in previsione della stagione turistica.

Per ulteriori informazioni e contatti: Performa Confcommercio, Tel. 079.599519, e-mail info@performasardegna.it.

Trattandosi di corsi a numero chiuso, gli interessati possono prenotarsi contattando, quanto prima, gli uffici centrali o territoriali della Confcommercio: tel. 079.2599500 (Sassari), 0789.23994 (Olbia), 079.630539 (Tempio Pausania), 079.951867 (Alghero).

Web: www.performasardegna.it