Concorso “San Vero, Natale in bidda” – 1^ ed. 2020. Proroga termini votazioni fino alle ore 16.00 del giorno 8 gennaio 2021.

Si informa la cittadinanza che stante le disposizioni per la prevenzione e contenimento del Covid-19, viene data la possibilità di votare per il concorso “San Vero, Natale in bidda” – 1^ ed. 2020”, sia on line che in Biblioteca, fino alle ore 16.00 del giorno 8 gennaio 2021.

Link: https://www.facebook.com/events/417119556394670/?active_tab=discussion