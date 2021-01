Compagnia Carabinieri di Lanusei: operazioni di servizio a Baunei e Bari Sardo

I Carabinieri della Stazione di Baunei hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un uomo di Tortolì del 64 poiché era alla guida della sua autovettura priva di assicurazione e già sottoposta a sequestro.

Inoltre, da ulteriori accertamenti, è risultato che il soggetto era alla guida con il relativo documento sospeso, per il quale sarà richiesta la revoca.

Compagnia Carabinieri di Lanusei

Deferimento di 1 persona per guida in stato di ebbrezza

Compagnia Carabinieri di Lanusei. Nel corso della nottata, i Carabinieri della Stazione di Bari Sardo, dopo aver fermato un soggetto che mostrava chiaramente di aver ingerito una notevole quantità di alcool, con l’ausilio della Sezione Radiomobile di Lanusei, hanno proceduto ad effettuare il controllo con l’etilometro.

advertisement

All’uomo, originario di Catanzaro, è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 2 g/l per cui è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con l’immediato ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo a lui intestato.