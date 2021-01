Catanzaro. Befana del Poliziotto

“Anche questa edizione della Befana del Poliziotto organizzata dal Sindacato di Polizia Fsp sarà ricordata per l’impegno profuso dalla Segreteria Provinciale di Catanzaro che ho l’onore di guidare e per la particolare fase che stiamo tutti vivendo, con restrizioni umane e sociali di indubbia rilevanza a causa della ormai tristemente nota pandemia. Ciononostante è tutto pronto per celebrare degnamente la Befana del Poliziotto 2021”.- Così Rocco Morelli, Segretario Provinciale di Catanzaro, commenta la manifestazione che, anche in questo inizio anno, vedrà la Segreteria Provinciale di Catanzaro della Federazione Sindacale di Polizia promotrice della “Befana del Poliziotto”.

Un’edizione, quella del 2021, che non vedrà la consuetudinaria aggregazione della popolazione e dei bambini catanzaresi a causa delle note limitazioni in corso, ma che non sarà assolutamente considerata di tono minore. Tutte le fasi dell’iniziativa infatti saranno veicolate in streaming con diretta Facebook, accessibile pertanto a tutti, sulle pagine di “Sei di Marina di Catanzaro se…” su “Radio Venere’ nonché su “La Befana del Poliziotto – FSP Catanzaro 2021”.

Nel pomeriggio del 5 gennaio a partire dalle 18.30, alla presenza di personalità e rappresentanti istituzionali, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti pandemia, presso il Lido “Lo Jonio – Ce L’hai” di Catanzaro, inizierà la maratona di divertimento, in cui non mancherà la riflessione e soprattutto il ricordo, di Vito Tolomeo, splendida persona conosciutissima nel quartiere marinaro della città scomparso pochi giorni fa.

Al timone dello show gli immancabili “Rino & Giulio”, che presenteranno l’intera serata, a cui prenderanno parte il noto attore Piero Procopio, il duo Francesco Sax Man e Anna Farago’, il fachiro Antonio Tores. Sono previsti quali ospiti Lino Polimeni, Francesco Corapi, capitano del Catanzaro calcio.