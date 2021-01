Catania: esercitazione Guardia Costiera sulla “Ro-Ro Jolly Palladio”

La Guardia Costiera di Catania ieri ha coordinato un’esercitazione a cui hanno preso parte la nave Ro-Ro Jolly Palladio e un elicottero della Base Aeromobili della Guardia Costiera di Catania.

Durante le operazioni un aero-soccorritore è stato calato dall’elicottero con il verricello in un’area appositamente dedicata della nave, comandata dal Capitano Marco Piccioli.

L’esercitazione era finalizzata a testare le capacità di interazione fra una nave mercantile e i mezzi della Guardia Costiera in casi di emergenza in mare, come il soccorso all’equipaggio o in casi di necessità di urgente evacuazione medica.

L’esercitazione, iniziata alle 10.25, si è conclusa con successo alle ore 10.45.

La Ro-Ro Jolly Palladio di proprietà della Compagnia Ignazio Messina & C. S.p.A di Genova e ultima nata della flotta Jolly entrata in servizio nel giugno 2015, certificata Green Plus grazie ai sofisticati impianti antinquinamento di cui è dotata, che aveva continuato a procedere alla velocità di 17 nodi, ha proseguito regolarmente la navigazione verso il porto di Napoli.

La nave è impiegata dalla Compagnia Ignazio Messina Spa in un servizio regolare di linea tra i porti mediterranei di Spagna, Francia e Italia e i porti del Golfo Persico.

advertisement

Dispone di una capacità di carico di circa 3000 contenitori, ed è in grado, grazie alla speciale rampa di poppa, di accogliere carichi speciali superiori a 350 tonnellate; l’esercitazione si è svolta mentre l’unità della compagnia genovese era in navigazione da Port Said a Napoli.