Cagliari. Un nuovo percorso di formazione gratuito

Sono aperte le iscrizioni per la Social Innovation Academy, il primo percorso di formazione interdisciplinare da 125 ore, finalizzato alla crescita personale e manageriale, legato all’innovazione sociale, presentato da Urban Center in collaborazione con la Facoltà di Scienze Giuridiche Economiche e Politiche dell’Università di Cagliari (con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna). Nato in risposta alla necessità di aumentare l’occupazione giovanile attraverso leve e strumenti originali, il progetto ha lo scopo di indirizzare 35 giovani tra i 18 ed i 30 anni (inoccupati o studenti) ai trend socioeconomici e alle opportunità professionali contemporanee del territorio di appartenenza, ovvero la città metropolitana di Cagliari. L’avvio della didattica è previsto per il 18 marzo 2021; tutti gli interessati possono presentare la propria candidatura compilando il link google form (allegato A) entro e non oltre le ore 12:00 del 04.03.2021.

In che modo?

Social Innovation Academy mette insieme una pluralità di realtà e di professionisti appartenenti a diversi ambiti e diverse realtà lavorative pubbliche e private (quali Europe Direct della Regione Sardegna, Visual Stories Network ecc), che costruiscono un’offerta formativa ed uno strumento di politica attiva ibrido e dall’alto potenziale.

Attraverso un percorso (gratuito) da 125 ore suddiviso in quattro fasi, l’obiettivo sarà l’acquisizione di conoscenze e competenze attraverso un’offerta di alto livello formativo, ibridata da attività e metodologie che siano capaci di unire formazione specifica con conoscenza del territorio e delle sue esigenze.

Il progetto opera al fine di favorire processi di ideazione e prototipazione di idee imprenditoriali o progetti multi-attore capaci di generare impatto sociale. Accompagnare i giovani al lavoro negli scenari contemporanei è quindi lo scopo, attraverso la comprensione dei cambiamenti sistemici, un sapere specialistico, una visione pro-attiva e attraverso la capacità di lettura ed analisi dei bisogni del territorio.

A ciò si abbina anche la finalità di formulare risposte imprenditoriali innovative negli ambiti dei servizi socio-assistenziali e dei servizi alla persona, della green e blue economy, della valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e dell’imprenditoria creativa.

A chi è rivolto?

Il percorso si rivolge a 35 giovani tra i 18 ed i 30 anni, studenti dell’Università degli Studi di Cagliari o disoccupati.

Requisiti specifici sono il possesso della Scheda anagrafica aggiornata, rilasciata dal Centro per l’Impiego di riferimento del proprio comune di residenza, e il possesso di un Diploma di scuola secondaria di secondo grado. Tutti i candidati saranno ammessi alla prova pre-selettiva che si svolgerà online secondo le indicazioni date attraverso email a tutti i candidati; chi avrà raggiunto il punteggio di 60/100 sarà ammesso al colloquio orale.

Saranno ammessi alla partecipazione alle attività i 35 candidati che avranno ottenuto il miglior risultato. A conclusione del percorso verrà rilasciato un attestato, mentre i Corsi di Laurea aderenti riconoscono 6 CFU, con la partecipazione di almeno l’80% delle ore del percorso. È prevista una premialità per i residenti nella città metropolitana di Cagliari.

advertisement

Maggiori info sui contenuti del percorso di formazione:

Social Innovation Academy si divide in quattro fasi, per un totale di 125 ore.

Fase 1: Gli obiettivi sono la formazione specifica, la trasmissione di una visione sistemica nella lettura dei fenomeni e un approccio interdisciplinare al lavoro, in particolare per quello autonomo o per il buon funzionamento di un’impresa. Le metodologie utilizzate in questa fase sono: le lezioni frontali a partire dal significato stesso di innovazione sociale, e l’utilizzo di metodi interrogativi e partecipativi.

Fase 2: Questa fase è finalizzata a conoscere il territorio di appartenenza, le eccellenze imprenditoriali e le realtà del terzo settore appartenenti ai comparti dell’ICT, della green e blue economy, alla valorizzazione del patrimonio culturale, ai servizi sociali ma anche le istituzioni ed i propri progetti.

Saranno utili le testimonianze da parte di figure che, a vario titolo e in varie forme, sono protagoniste del cambiamento e dell’innovazione nel territorio. I partecipanti sono quindi proiettati nella dimensione territoriale della città metropolitana di Cagliari e le conoscenze acquisite nella prima fase divengono centrali per meglio comprendere il territorio, le dinamiche di trasformazione che lo attraversano e per iniziare, in via embrionale, a sviluppare idee e scenari di risposta originali ed innovativi.

Fase 3: Momento in cui si elaborano idee innovative e creative a partire da quanto emerso dalle precedenti fasi. I partecipanti, dopo aver scelto l’area tematica di interesse saranno chiamati a formulare un’idea imprenditoriale innovativa o un progetto di innovazione territoriale multi-attore che veda coinvolti gli attori intervenuti nella fase precedente. Il progetto che verrà elaborato, nascerà quindi dai bisogni del territorio, emerse nei precedenti step del percorso, e dalla idee dei partecipanti.

Fase 4: Conclusione e restituzione del progetto, che si articolerà in un pitch event in occasione del quale i partecipanti presenteranno gli elementi chiave dell’idea imprenditoriale o del progetto di innovazione, alla presenza dei rappresentanti degli attori territoriali coinvolti nelle precedenti fasi e dei formatori; un convegno finale, alla presenza di istituzioni, organi accademici, rappresentanti del mondo della scuola ed imprese, si presenteranno i risultati del processo e si approfondirà il tema della formazione e dei percorsi all’imprenditorialità sull’innovazione sociale a livello locale e sovra-locale.

Link utili:

– pagina dedicata sul sito: http://www.urbancenter.eu/progetto/social-innovation-academy/

– bando scaricabile al link: http://www.urbancenter.eu/urbancenter/wp-content/uploads/2021/01/Social-Innovation-Academy-Avviso.docx.pdf

– link google form per la domanda di partecipazione: http://www.urbancenter.eu/urbancenter/wp-content/uploads/2021/01/Social-Innovation-Academy-Avviso.docx.pdf