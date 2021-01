Manca sempre meno alla sfida di domenica contro il Genoa, programmata allo stadio Marassi alle ore 15. Sfida importantissima in ottica salvezza con i genoani davanti in classifica per un punto.

Per queste ragioni, e per l’importanza della sfida, il Cagliari è in ritiro per preparare al meglio la partita. La seduta odierna ad Asseminello è iniziata con una serie di esercitazioni tecniche. A seguire i calciatori sono stati impegnati in una sessione di palle inattive a favore e contro.

Domani ultimo allenamento prima della partenza per la Liguria.