Caccia in zona arancione

Piana (CSA) interviene sulla questione caccia in zona arancione:

“Come Centro Studi Agricoli, chiediamo ufficialmente al Presidente della Regione Solinas di modificare l’ordinanza N. 2 del 9.01.2021, più esattamente l’art.5 della stessa, estendendo l’autorizzazione allo spostamento nei comuni sino al 31 gennaio 2021 per poter esercitare l’attività venatoria ai cacciatori residenti in Sardegna.

Come si sa, la classificazione di tutta la Sardegna come zona “arancione”, non permette lo spostamento fra comuni per l’esercizio della caccia a circa 20.000 cacciatori Sardi, in particolare quelli che esercitano la caccia al cinghiale. La norma, se approvata, permetterebbe di poter cacciare nelle sole giornate di giovedi 28 e domenica 31 gennaio”, conclude Tore Piana a nome del Centro Studi Agricoli.