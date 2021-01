Avvento del Codice Etico del Made in Italy

Siamo a comunicare che l’Istituto Tutela Produttori Italiani ha elaborato il “Codice etico del Made in Italy”.

Il Codice Etico del Made in Italy è riconosciuto, controllato e gestito da un ente terzo.

Questi i 4 requisiti necessari per ottenere il Riconoscimento e poter utilizzare il Codice Etico del Made in Italy:

1) Maggiore Tutela del Consumatore

2) Maggiore Tutela delle Maestranze e delle Collaborazioni

3) Maggiore Tutela Ambientale

4) Maggiore Tutela della Produzione Made in Italy (Certificazione)

advertisement

Solo in presenza di questi requisiti l’Azienda si può fregiare del Riconoscimento ed affermare che comporta il maggior rispetto dei consumatori, dei lavoratori e dei collaboratori, dell’ambiente e del Made in Italy.