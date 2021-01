Sassari: uomo denunciato per ricettazione

Nella notte di ieri, a Sassari, i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno deferito in stato di libertà per ricettazione E.A. – pregiudicato sassarese di 23 anni – poiché, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di generi alimentari rubati da un ristorante sito nel centro di Sassari. La refurtiva è stata restituita al proprietario.

Ozieri, ha un incidente stradale la vigilia di capodanno: uomo denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Ieri, a Ozieri, i carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia hanno deferito in stato di libertà l. A. – operaio alaese di 35 anni, già noto alle ff.oo. – poiché, in base agli accertamenti clinici eseguiti presso l’ospedale di Ozieri la sera del 31 dicembre 2020, a seguito di un sinistro stradale con feriti avvenuto alla periferia di Ozieri, è emerso che lo stesso fosse alla guida del veicolo con un tasso alcolemico pari a 1,98 mg/dl.

Padria: uomo denunciato per truffa

Ieri, i carabinieri della stazione di Padria (SS), dopo complesse indagini successive alla ricezione di una querela presentata da una donna dimorante in quel comune a febbraio 2019, hanno denunciato in stato di libertà G.B. – commerciante catanese di 58 anni, già noto alle ff.oo. – poiché è emerso essere l’intestatario del conto corrente sul quale è stata accreditata la somma di 270 euro per l’acquisto di un telefono cellulare (iphone) mai consegnato alla querelante.