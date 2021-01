Attacchi informatici: guida Microsoft per non farsi fregare da hacker

Ortografia e grammatica errata . I criminali informatici non sono noti per la loro grammatica e ortografia.Se un messaggio di posta elettronica è pieno di errori, è probabile che sia una truffa.

Link sospetti. Se sospetti che un messaggio di posta elettronica sia una truffa, non fare clic su alcun collegamento. Un metodo per testare la legittimità di un collegamento è appoggiare il mouse, ma non fare clic, sul collegamento per vedere se l’indirizzo corrisponde a ciò che è stato digitato nel messaggio.