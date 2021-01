ASPAL: Annunci Borsa Lavoro in Sardegna

Annunci Borsa Lavoro: Le domande per gli annunci sono digitali.

Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro.SPAL

CARBONIA

Un’azienda di Carbonia cerca 2 muratori. Offre un contratto a tempo determinato.

PORTOSCUSO

Un’azienda di Portoscuso cerca 1 carpentiere edile. Offre un contratto a tempo determinato.

OLBIA

Un’azienda di Olbia cerca 1 terapista neuro e psicomotricità. Offre un contratto a tempo indeterminato.

BARI SARDO

Un’azienda di Bari Sardo cerca 1 tirocinante commesso di vendita. Offre un tirocinio regionale.

MARRUBIU

Un’azienda di Marrubiu cerca 1 conduttore di mezzi pesanti. Offre un contratto a tempo determinato.

CAGLIARI

Un’azienda di Cagliari cerca 2 tirocinanti addetti alle funzioni di segreteria. Offre un tirocinio regionale.

OLBIA

Un’azienda di Olbia cerca 1 termoidraulico. Offre un contratto a tempo determinato.

ORISTANO, MACOMER, SASSARI E OLBIA

Un’azienda cerca per le sedi di Oristano, Macomer, Sassari e Olbia 4 addetti alle pulizie. Offre un contratto a tempo determinato.

OLBIA

Un’azienda di Olbia cerca 1 geometra. Offre un contratto a tempo determinato.

OROSEI

Un’azienda di Orosei cerca 1 tuttofare d’albergo, 1 addetto alla reception e 4 camerieri d’albergo . Offre un contratto a tempo indeterminato.

SINISCOLA

Un’azienda di Siniscola cerca 1 operatore socio sanitario. Offre un contratto a tempo determinato.

QUARTU SANT’ELENA

Un’azienda di Quartu Sant’Elena cerca 1 commesso di negozio. Offre un contratto a tempo determinato.

DOMUSNOVAS

Un’azienda di Domusnovas cerca 1 muratore. Offre un contratto a tempo determinato.

CARBONIA

Un’azienda di Carbonia cerca 2 assistenti sociali, 2 psicologi clinici e 1 mediatore interculturale . Offre un contratto a tempo determinato.

TORTOLI’

Un’azienda di Tortolì cerca 2 barman, 2 camerieri di sala e 1 cuoco di ristorante. Offre un contratto a tempo determinato.

PORTOSCUSO

Un’azienda di Portoscuso cerca 1 geometra. Offre un contratto a tempo indeterminato.

ARZACHENA

Un’azienda di Arzachena cerca 1 addetto all’assistenza personale. Offre un contratto a tempo determinato.

MURAVERA

Un’azienda di Muravera cerca 10 acconciatori. Offre un contratto a tempo determinato.

ARZACHENA

Un’azienda di Arzachena cerca 10 commessi di vendita. Offre un contratto a tempo determinato.

DORGALI

Un’azienda di Dorgali cerca 2 addetti alla reception e 2 aiuto camerieri ai piani. Offre un contratto a tempo determinato.

MARRUBIU

Un’azienda di Marrubiu cerca 1 giardiniere. Offre un contratto a tempo determinato.

QUARTU SANT’ELENA

Un’azienda di Quartu Sant’Elena cerca 3 addetti alle vendite telefoniche. Offre un contratto di collaborazione.

CANTIERI COMUNALI

Le domande per i cantieri e per gli avviamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 16) sono digitali. Per fare domanda è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione cittadini, cantieri comunali o art. 16.

Link: www.sardegnalavoro.it/servizi-on-line/per-i-cittadini/cantieri-comunali

SAMASSI

Il comune di Samassi assume con selezione articolo 16, 1 esecutore amministrativo (con mansioni di messo comunale). Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 15 al 26 febbraio. Info nel CPI di Sanluri.

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie:

Cantiere comunale Ortacesus. Info nel CPI di Senorbì

Selezione articolo 16 per l’Università degli studi di Sassari. Info nel CPI di Alghero

Cantiere comune Pompu. Info nel CPI di Mogoro

Cantiere comunale San Vero Milis. Info nel CPI di Oristano

Cantiere comune Zerfaliu. Info nel CPI di Oristano

Selezione articolo 16 per il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale. Info nel CPI di Assemini

Cantiere comunale San Basilio. Info nel CPI di Senorbì

Cantiere comune Ilbono. Info nel CPI di Lanusei

Cantiere comunale Guamaggiore. Info nel CPI di Senorbì

Cantiere comune Siddi. Info nel CPI di Sanluri

Selezione articolo 16 per Agris Sardegna. Info nel CPI di Macomer

Selezione articolo 16 per il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale. Info nel CPI di Iglesias

Cantiere comunale Pula. Info nel CPI di Assemini

Cantiere comune Teulada. Info nel CPI di Assemini

Cantiere comunale Loculi. Info nel CPI di Siniscola

Cantiere comune Marrubiu. Info nel CPI di Terralba

Cantiere comunale Irgoli. Info nel CPI di Siniscola

Cantiere comune Villanova Truschedu. Info nel CPI di Oristano

Cantiere comunale Berchidda. Info nel CPI di Olbia

Cantiere comune Collinas. Info nel CPI di Sanluri

Cantiere comunale Calangianus. Info nel CPI di Tempio Pausania

Cantiere comune Triei. Info nel CPI di Lanusei

Cantiere comunale Gergei. Info nel CPI di Isili

Cantiere comune Isili. Info nel CPI di Isili

Cantiere comunale Uri. Info nel CPI di Alghero

Cantiere comune Baunei. Info nel CPI di Lanusei

Cantiere comunale Galtellì. Info nel CPI di Siniscola

Cantiere comune Soddì. Info nel CPI di Ghilarza

Selezione articolo 16 per il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale. Info nel CPI di San Gavino

Cantiere comunale Galtellì. Info nel CPI di Siniscola

Selezione articolo 16 per Università degli studi di Sassari. Info nel CPI di Oristano

Selezione articolo 16 per Università degli studi di Sassari. Info nel CPI di Oristano

Cantiere comune Ollolai. Info nel CPI di Nuoro

Sono stati approvati i seguenti elenchi provvisori:

Cantiere comune Guasila. Info nel CPI di Senorbì

Cantiere comunale Dorgali. Info nel CPI di Nuoro

Cantiere comune Armungia. Info nel CPI di Muravera

Cantiere comunale Serrenti. Info nel CPI di Sanluri

Cantiere comune Siamaggiore. Info nel CPI di Oristano

Cantiere comunale Bolotana. Info nel CPI di Macomer

Cantiere comune Tinnura. Info nel CPI di Cuglieri

Cantiere comunale Sennariolo. Info nel CPI di Cuglieri

Cantiere comune Villaperuccio. Info nel CPI di Carbonia

Cantiere comunale Siurgus Donigala. Info nel CPI di Senorbì

Selezione articolo 16 per Consorzio di Bonifica Sardegna Meridionale. Info nel CPI di Senorbì

Cantiere comune Genoni. Info nel CPI di Ales

Cantiere comunale San Nicolò D’Arcidano. Info nel CPI di Terralba

Cantiere comune Borore. Info nel CPI di Macomer

Cantiere comunale Asuni. Info nel CPI di Ales

Selezione articolo 16 per Comune di Soddì. Info nel CPI di Ghilarza

Cantiere comune Santa Teresa di Gallura. Info nel CPI di Olbia

Cantiere comunale San Teodoro. Info nel CPI di Olbia

LEGGE 68

PORTOSCUSO. 1 saldatore

Un’azienda cerca per la sede di Portoscuso 1 saldatore iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Carbonia e Iglesias. Il contratto sarà per 7 mesi. Domande dal 19 al 29 gennaio. Info nei CPI di iscrizione.

SASSARI. 1 impiegata

Un’azienda cerca per la sede di Sassari 1 impiegata 4° liv. iscritta alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri e Porto Torres. Il contratto sarà a tempo determinato. Domande dal 19 al 25 gennaio. Info nei CPI di iscrizione.