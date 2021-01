Archeoclub Italia : firmata convezione per la tutela dei siti archeologici

Archeoclub d’Italia ha firmato Convenzione con l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

L’obiettivo è la difesa e tutela dei siti archeologici, la promozione del territorio, dell’educazione ambientale e la tutela del patrimonio archeologico ambientale.

“Le attività che si andranno a sviluppare riguardano la valutazione di tale patrimonio archeologico e la loro esposizione ai pericoli vanno per rafforzare l’azione di tutela. Inoltre valutaremo tutti quei siti che hanno problematiche connesse al dissesto idrogeologico, così da avere un quadro completo del patrimonio archeologico culturale da mettere in sicurezza”.

Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale dell’Archeoclub d’Italia.

Continua Santanastasio: “La valutazione dei beni culturali che hanno problematiche e sono minacciati da criticità e dissesto idrogeologico rappresenta obiettivo primario della convenzione stipulata con l’Autorità”.

Corbelli (Autorità di Bacino Appennino Meridionale): “L’Autorità di Bacino sul Distretto dell’Appennino Meridionale ha posto in essere un’azione mirata alla valutazione dei beni esposti e loro vulnerabilità al fine di un uso sostenibile delle risorse e gestione lungimirante del ns patrimonio”

“Firmata la convenzione con l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale. Svilupperemo progetti ed iniziative di comune interesse, predisporremo un programma informativo e formativo, attraverso l’organizzazione congiunta di workshop e seminari sui temi della tutela del patrimonio ambientale e culturale.

“L’Autorità di Bacino Distrettuale è organo di programmazione interdisciplinare, in grado di valutare le esigenze in diversi settori nonché la priorità delle azioni da porre in essere per la realizzazione degli obiettivi concordati d’intesa tra Enti operanti sul territorio.”

l’Autorità di Bacino Distrettuale concorre alla difesa, alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo – ha dichiarato Vera Corbelli, Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – alla tutela quali-quantitativa della risorsa idrica, alla mitigazione e gestione del rischio idrogeologico, alla tutela della fascia costiera ed alla gestione del sistema litorale.

Questo attraverso la realizzazione di strumenti di pianificazione programmazione finalizzati alla gestione e governo del sistema territoriale ambientale.

Archeoclub d’Italia aps opera con l’obiettivo specifico di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico, storico – artistico, architettonico e ambientale presente sul territorio italiano, richiamando i cittadini alla responsabilità e al dovere di collaborare con le istituzioni, e mettendo a disposizione delle comunità locali e degli studiosi, professionalità e competenze diverse.