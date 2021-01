Antonio Gramsci, centotrentesimo anniversario

Il 22 gennaio 2021 ricorre il centotrentesimo anniversario della nascita di Antonio Gramsci, pensatore, scrittore filosofo linguista giornalista critico letterario e politico di levatura internazionale, si è ritenuto opportuno ricordarlo con un evento

Volevamo ricordarlo , in una dimensione diversa, in una dimensione poco conosciuta, quella della quotidianeità nella dimensione di marito e padre, padre premuroso che dal carcere scrive e/o traduce per i figli delle fiabe; da qui la creazione dell’evento : “C’era una volta….” Antonio Gramsci le fiabe, i bambini e tra le molte, abbiamo scelto di narrare “L’albero del riccio” e l’attualissima “Il topo e la montagna”.

Di questo parleremo Sabato 23 Gennaio 2021 alle ore 14.00 (ora Italia) in diretta streaming sul gruppo facebook “Distanti ma uniti.Casa Sardegna on line” e sulla piattaforma facebook della TV Ajo Noas.

Programma

L’associazione Culturale Tenores “Murales” di Orgosolo ci introdurrà con sonetti appositamente creati per l’evento

Con noi avremo Sandru Dessì, docente di materie letterarie e storia dell’arte, ma soprattutto fumettista, che scrive le sue opere, in italiano sardo e inglese,e che ci racconterà Antonio Gramsci come lui sa fare: attraverso i suoi fumetti

Avremo la Fondazione Casa Museo Antonio Gramsci di Ghilarza, con il suo Presidente Giorgio Macciotta e Paolo Piquereddu direttore della Casa Museo Antonio Gramsci,che ci accompagnerà in un viaggio alla scoperta della sua casa.

Il Prof. Pietro Clemente introdurrà le fiabe che Enedina Sanna ci narrerà, accompagnata dalle tavole appositamente disegnate dal maestro Francesco del Casino