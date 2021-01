Antiquarium Arborense, attività per studenti

Anche dopo la riapertura dei musei e dei principali siti culturali l’Antiquarium Arborense continuerà a organizzare attività didattiche dedicate agli studenti.

Il “Museo a scuola” prevede l’intervento di una guida museale che proporrà attività di laboratorio all’interno delle classi.

“Le norme di comportamento legate all’emergenza sanitaria hanno ridisegnato le modalità con le quali i musei si possono relazionare con il mondo scolastico – spiegano il Direttore della Fondazione Oristano Francesco Obino e la coordinatrice delle attività didattiche Anna Paola Delogu -.

Visto che il giovane pubblico della scuola non può fisicamente recarsi al museo, è il museo che lo raggiunge. Abbiamo deciso di dare la possibilità agli studenti che solitamente venivano a svolgere attività didattiche nei nostri siti culturali di continuare a scoprire il nostro patrimonio artistico e culturale, alcuni dei laboratori e lezioni proposti dall’Antiquarium potranno essere sviluppati anche in didattica a distanza, Antiquarium in DAD o anche nella formula il MUSEO A SCUOLA che prevede una guida museale per sviluppare il laboratorio in classe”.

“Le nuove disposizioni adottate dal Governo per contrastare la diffusione del Coronavirus hanno consentito, tra gli altri, la riapertura del Museo Archeologico Antiquarium Arborense, gestito dalla Fondazione Oristano – precisa l’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Massimiliano Sanna -.

Ma ci sono attività che al momento si possono svolgere anche a distanza o con la presenza degli operatori museali direttamente a scuola e in questo senso vogliamo mettere a frutto le positive esperienze maturate nei mesi scorsi”.

Per prenotazioni e informazioni chiamare il numero dell’Antiquarium Arborense 0783/791262.