Andrea Aiello dai vertici dell’UDC a Palermo

PALERMO, I VERTICI NAZIONALE DELL’UDC NOMINANO ANDREA AIELLO COORDINATORE CITTADINO DEL PARTITO. “UN COMPITO GRAVOSO CHE SVOLGERÒ CON DETERMINATO IMPEGNO PER DARE ALLA MIA CITTÀ UN CAMBIO DI PASSO”.

“Un ruolo così importante a Palermo, devastata dall’assenza di una amministrazione non più all’altezza delle sfide e che, invece, dobbiamo affrontare con un cambio di passo, è per me motivo di orgoglio e responsabilità. La città ha la forza di risollevarsi ed io svolgerò questo mio compito con determinato impegno per contribuire al successo di questo obiettivo”.

È quanto afferma Andrea Aiello, già consigliere ed assessore provinciale, attuale vicepresidente della Quinta Circoscrizione di Palermo, nominato dai vertici nazionali dell’Udc, nuovo coordinatore politico del partito per la città di Palermo.

advertisement

“Ringrazio il segretario nazionale Lorenzo Cesa e il segretario regionale Decio Terrana – ha aggiunto Aiello – per avermi accolto nella squadra, ma soprattutto per avermi restituito in questi primi giorni di collaborazione il senso di quella politica concreta e moderata che guarda ai problemi e alle soluzioni, oltre i facili populismi”.

“Continua il lavoro di tessitura e di costruzione sul territorio dell’area moderata – ha sottolineato il consigliere comunale dell’Udc Elio Ficarra – che con l’incarico ad Andrea Aiello sarà ancora di più rafforzata e contribuirà a essere valore aggiunto al progetto politico del partito: quello di aggregare tutti quei soggetti che si identificano in quei valori e che trovano nell’Udc la loro casa naturale”.