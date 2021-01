Anaconda, un debutto coi fiocchi

Debutto con i fiocchi per gli Anaconda: l’Ep d’esordio della formazione pugliese Non sono un pazzo entra direttamente in posizione #6 della classifica Top Rock di iTunes nel giorno dell’uscita ufficiale sul mercato discografico.

Riuniti dal 2017 dopo qualche anno di pausa dalle scene, gli Anaconda hanno un curriculum live di tutto rispetto, dalle ospitate alle rassegne musicali (Novello sotto il Castello, Alberockbello, Puglia Wine Festival), fino alla partecipazione e alle non poche vittorie a contest di rilievo come il Premio Mia Martini, Sanremo Rock, Rock Targato Italia, Festival Internazionale della Musica – Città di Piombino, Indie Rock Contest.

Realizzato presso il MAST Recording Studio di Bari, Non sono un pazzo esce ufficialmente sul mercato a Gennaio 2021 per la label bolognese Areasonica Records.

La titletrack Non sono un pazzo è in rotazione radiofonica e il videoclip – per la regia di Mimmo D’Onghia – è su YouTube.

Gli Anaconda nascono negli anni Duemila a Conversano (BA) in nome della passione comune per il rock, il pop e la musica d’autore. Dopo una breve pausa dalle scene, nel 2017 decidono di tornare a suonare insieme e di riprendere il proprio percorso musicale da dove si era interrotto.

Il loro lavoro d'esordio Non sono un pazzo – registrato presso il MAST Recording Studio di Bari – esce sul mercato a Gennaio 2021 per la label bolognese Areasonica Records, aggiudicandosi direttamente la posizione #6 della Top 200 Rock di iTunes nel giorno stesso della pubblicazione ufficiale.

LA FORMAZIONE DEGLI ANACONDA



Roberto Chiarappa – voce

Angelo Cicorella – chitarra

Nicola Pellegrino – chitarra

Sante Selicato – basso

Vito Sportelli – batteria

Roberto Verna – tastiere