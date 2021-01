Ambiente: M5S, da Costa 105 milioni per bonifiche siti abbandonati  

5.643.747,76 per la Regione Sardegna che ora dovrà agire subito

“Dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa oltre 105 milioni di euro per le bonifiche di siti abbandonati: 5.643.747,76 per quelli della Sardegna.

Ora toccherà alla Regione, soggetto attuati indicare i siti da bonificare agire in fretta”.

A darne notizia è la deputata del Movimento 5 stelle Paola Deiana.

“Stiamo parlando di centinaia di siti in tutta Italia, luoghi abbandonati e inquinati, discariche, vecchie fabbriche abbandonate, dove non si è mai trovato un responsabile che li bonificasse, perché formalmente non sono né di competenza statale, né regionale”, spiega la parlamentare algherese.

“Luoghi che inquinano e stanno lì a volte da decine di anni. Il 50% si trova al centro nord e il 50% al sud – continua Paola Deiana -. Finalmente lo Stato, con il Ministro dell’Ambiente Costa, se ne prende carico stanziando 105 milioni di euro ripartiti tra le Regioni (il decreto è già passato in conferenza Stato Regioni) e ora le Regioni devono attivarsi e bonificare”.

“Cittadini, comitati, noi parlamentari con i consiglieri regionali sono chiamati a fare pressione su media e regione affinché non se ne lavino le mani. Questa battaglia per l’ambiente è solo all’inizio e parla al cuore dei nostri territori”, conclude la deputata pentastellata.