Il concorso si articolerà in più fasi, caratterizzate dall’invio di un Soggetto e, successivamente e a condizione di esser stati selezionati fra i Progetti Finalisti di una Sceneggiatura.

Al Concorso si partecipa in forma anonima a tutela della parità di condizione di tutti i Concorrenti partecipanti.

Ogni Concorrente può partecipare con un massimo di 2 (due) Soggetti, scritti da un Autore singolo o da un gruppo di Autori o co-Autori intesi in senso unitario.

I materiali da inviare per la Prima Fase del concorso dovranno consistere in:

–“pitch” o presentazione: lunghezza massima 10 righe per 60 battute per riga. La presentazione deve consistere in una sintesi che racchiuda lo spirito del progetto, la linea principale della storia, l’approccio, la visione del film e il genere dell’opera;

– il Soggetto: sono ammesse al concorso opere di minimo 5 e massimo 12 pagine, (cartelle di 1.800 battute – max 30 righe per 60 battute per riga). Il Soggetto deve consistere in un racconto drammaturgicamente e visivamente coinvolgente, che faccia conoscere i personaggi, vedere il mondo in cui si muovono e partecipare alle loro azioni.

Il Concorso mette in palio i seguenti premi:

PRIMA FASE

Premio Franco Solinas Miglior Soggetto 1.000 euro

SECONDA FASE

Partecipazione al Lab di Alta Formazione, Sviluppo e business-oriented per gli Autori Finalisti delle Borse di Sviluppo

TERZA FASE

Premio Franco Solinas Miglior Sviluppo 1.000 euro

QUARTA FASE

Premio Franco Solinas Miglior Sceneggiatura 6.000 euro

Borsa di studio CLAUDIA SBARIGIA 1.000 euro

dedicata a premiare il talento nel raccontare i personaggi e l’universo femminile

Queste le scadenze per l’invio:

– invio dei Progetti via web entro le ore 24 del15 febbraio 2021

– invio della busta chiusa entro le ore 24 del 16 febbraio 2021

Per partecipare è necessario consultare il bando di concorso su www.premiosolinas.it

Premio Solinas: 06 6382219 | info@premiosolinas.it |