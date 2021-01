Agricoltura. FDI: governo pensa solo alle poltrone

AGRICOLTURA, FDI: GOVERNO PENSA SOLO A SPARTIRSI LE POLTRONE. NESSUNA RIFORMA AVVIATA NONOSTANTE LE PROMESSE FATTE PER IL SETTORE OVI-CAPRINO.

“Mentre il Governo è impegnato a litigare su quale poltrona spartirsi, con il Ministro Bellanova che annuncia il capolinea, le riforme per il mondo agro-pastorale rimangono chiuse nel cassetto, nonostante, come Fratelli d’Italia, da tempo le abbiamo incalzate con un ordine del giorno approvato e un’interrogazione che aspetta risposte, in particolare sul registro del sistema sul tracciamento del latte ovi-caprino con il caricamento sul portale SIAN”, denunciano il Deputato di FdI Salvatore Deidda, il Senatore Luca De Carlo, responsabile del Dipartimento Agricoltura e le colleghe Caretta e Ciaburro raccogliendo l’allarme del Copagri;

“Manca la firma al Decreto, previsto per altro dalle risoluzioni approvate nella prima parte della legislatura dalla Commissione Agricoltura. Un menefreghismo del Ministro Bellanova e dal Governo che offende quei lavoratori, come i pastori, che in piena pandemia non hanno nessuna tutela e continuano a lavorare duramente e che aspettano da troppo tempo risposte dalla politica.

Riporteremo il tema sia alla Camera che al Senato. Vediamo se la maggioranza rispetterà le promesse di una vera riforma strutturale”, concludono gli esponenti di FdI