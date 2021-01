Agricoltura. Interrogazione consiliare della Lega

“Le abbondanti ed eccezionali piogge di questo periodo stanno mettendo letteralmente in ginocchio gli agricoltori sardi, in particolare i produttori di carciofo, che chiedono ora un tempestivo intervento ad opera della Regione” ad affermarlo è Dario Giagoni, capogruppo in Consiglio Regionale del Gruppo Lega, e primo firmatario di un’interrogazione indirizzata all’Assessore all’agricoltura, sottoscritta poi da tutti i consiglieri leghisti.

“In questo momento siamo nel pieno della fase produttiva delle colture orticole invernali, che rischia, però, di essere compromessa irrimediabilmente a causa di un non lontano pericolo di asfissia radicale. Un danno, che si prospetta ingente e che arriva a conclusione di una già nota crisi del comparto legato, anche, alle restrizioni imposte a causa dell’emergenza Covid-19, che hanno avuto la, preventivabile, conseguenza di una mancata vendita del prodotto già nel periodo di marzo 2020.

La chiusura di ristoranti, mercati rionali e agriturismi hanno infatti, causato un crollo delle vendite, portando i produttori nelle migliori delle ipotesi a una svendita del prodotto, 25 centesimi a fronte dei 60-70 di media, nella peggiore a non raccoglierlo affatto.

Non possiamo certamente rimanere impassibili alle richieste di aiuto che provengono dal settore e dagli stessi Comuni, molti dei quali hanno già dichiarato lo stato di calamità naturale, pertanto chiediamo all’assessore quali siano le azioni che intende mettere in campo per sostenere gli imprenditori agricoli coinvolti. Con l’auspicio che, al termine di questa ennesima emergenza dettata da un clima sempre più tropicale, si metta in atto un concreto confronto, anche con le varie associazioni di categoria, inerente interventi da attuare per scongiurare i danni derivanti da un clima che sta cambiando e non può più essere ignorato.”