Adrià Martin: professore catalano, conduttore di una trasmissione sulla RAI sulle lingue in pericolo d’estinzione della Sardegna

Prima su Rai3 di Beni cun me («vieni con me»), programma ideato e presentato da Adrià Martín esclusivamente nelle lingue della Sardegna Collaboratore dell’Università degli Studi di Cagliari presenta trasmissione sulla RAI.

Adrià Martín ha girato la Sardegna in van nell’estate 2019, accompagnato da un cameraman, alla ricerca delle lingue dell’isola, in via di estinzione Adrià Martín è professore presso l’Università Autònoma di Barcellona e collaboratore

presso l’Università degli Studi di Cagliari, e dal 3 gennaio 2021 è anche conduttore di una trasmissione RAI: Adrià – Beni cun me, un programma sulle lingue della Sardegna.

Registrato durante l’estate del 2019, Adrià Martín ha girato l’isola in furgone, alla ricerca di persone ed eventi legati alle lingue autoctone: algherese (catalano di Alghero),

gallurese, ligure tabarchino, sardo e turritano (sassarese).

Tra le apparizioni in programma, il musicista algherese Claudio Gabriel Sanna e il rapper cagliaritano Dr. Drer,

con cui Adrià Martín condivide rà palco in spiaggia .

advertisement

Il programma è stato concepito fin dall’inizio come uno scambio multilingue allo scopo di contribuire alla visibilità delle lingue sarde, tutte esse considerate a rischio di estinzione dall’Unesco.

A livello universitario, Adrià Martín si occupa di tecnologie per la traduzione, e ha contribuito alla nascita del primo traduttore automatico per la lingua sarda. È anche fondatore e promotore di Sardware, associazione

che lavora per la presenza della lingua sarda nella tecnologia.

Come musicista, ha appena pubblicato – con il

nome artistico di Adrià Mor (www.adriamusic.cat) – il suo

primo album solista, Lo somrís de la magrana (‘il sorriso

della melagrana’), formato dalle canzoni che lui stesso ha

composto come colonna sonora della trasmissione.

Trailer:

https://www.facebook.com/webtvdesaslimbasdesardigna/videos/231723468463924/

Canale di Telegram: t.me/s/adriamartin/54

Prima essida in Rai3 de Beni cun me, trasmissione ideada e ghiada dae Adrià Martín in manera esclusiva in is lìnguas de Sardigna Collaboradore de s’Universidade de Casteddu presentat trasmissione RAI

Adrià Martín at giradu sa Sardigna in furgone in s’istade 2019, acumpangiadu dae unu càmeraman, in chirca de is lìnguas de s’ìsula, in via de estintzione. Adrià Martín est professore de s’Universidade Autònoma de Bartzellona e collaboradore de s’Universidade de Casteddu, e dae su 3 ghennàrgiu 2021 est puru presentadore de una trasmissione RAI: Adrià – Beni cun me, unu programma subra is lìnguas de Sardigna.

Registradu in s’istade de su 2019, Adrià Martín at giradu s’ìsula in furgone, in chirca de persones e eventos acapiados a is lìnguas autòctonas: aligheresu, gadduresu, sardu, tabarchinu e turritanu. In sa trasmissione ddoe est puru su musitzista aligheresu Claudio Gabriel Sanna e s’arrepadori de Casteddu Dr. Drer, c un chie Adrià at a cumpartzire unu cuntzertu in su Poetu. Sa trasmissione est istada ideada dae su cumintzu comente un’iscàmbiu multilìngue cun s’iscopu de contribuire a sa visibilidade de is lìnguas sardas, totus cunsideradas in perìgulu de estintzione dae s’Unesco.

A su livellu universitàriu, Adrià Martín si òcupat de tecnologias pro sa tradutzione, e at collaboradu a sa

nàschida de su primu tradutore automàticu pro su sardu.

Est puru fundadore de Sardware, assòtziu chi traballat

pro sa presèntzia de su sardu in sa tecnologia. Comente

musitzista, at publicadu calicuna die a oe — cun su

nòmine artìsticu Adrià Mor (www.adriamusic.cat)— su

primu CD a sa sola, Lo somrís de la magrana (‘su sorrisu de s’arenada’), formadu dae cantzones chi issu etotu at

iscritu comente colunna sonora pro sa trasmissione.

Trailer:

https://www.facebook.com/webtvdesaslimbasdesardigna/videos/231723468463924/

Canale de Telegram: t.me/s/adriamartin/54