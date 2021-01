Accertamenti Nas alla guardia medica di Sassari

Medici della guardia medica si erano lamentati per non essere stati sottoposti a vaccinazione anticovid: la procura invia il nas per accertamenti.

I militari specializzati del nas di sassari, nell’ambito di indagini delegate dalla procura scaturite da un esposto con cui una guardia medica, operante nel capoluogo, aveva lamentato di non essere stata convocata per la vaccinazione anticovid – hanno effettuato un accesso presso il servizio igiene e sanità pubblica dell’a.s.l. sassarese, accertando che il predetto era stato regolarmente sottoposto al citato vaccino 2 giorni dopo il deposito dell’esposto, analogamente ad altri 52 medici del medesimo servizio di continuità assistenziale di quel distretto sanitario.