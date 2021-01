Aborto-Reato? No, non nel 2021. A seguito della gravissima violazione dei diritti umani, perpetrata dal Governo Polacco del PiS, (destra nazionalista, conservatrice filo cattolica) noi di Strajk Kobiet Sardynia unitamente a 4 collettivi – Femini Berlin, Berliński Kongres Kobiet, Berlin po polsku, Manifest wolnej Polski e Ogólnopolski Strajk Kobiet – abbiamo creato un evento on line, una simbolica manifestazione di solidarietà alle donne polacche.

Sentiamo fortemente il bisogno di unirci a loro ed esternare il nostro disappunto, la nostra rabbia a seguito della sentenza del Tribunale Costituzionale Polacco sulla legge che regola l’aborto, entrata in vigore mercoledì 27 gennaio scorso.

Fino ad ora in Polonia l’interruzione di gravidanza era consentita in tre casi: stupro, minaccia di vita per la madre o in caso di malformazioni irreversibili e incurabili del feto.

D’ora in poi il divieto di aborto anche in caso di patologie fetali gravi e mortali apre la strada a potenziali ulteriori divieti (stupro e incesto). Per le donne che decideranno di abortire illegalmente sono previsti fino a 5 anni di carcere (precedentemente alla sentenza 2).

Inoltre, i medici che forniscono assistenza alle donne rischiano 3 anni di prigione. Tutto ciò ovviamente porterà solo all’aumento degli aborti clandestini, a discapito della salute delle donne. Esistono fortunatamente associazioni che gratuitamente prestano la propria assistenza in caso di viaggi all’estero per accedere all’aborto sicuro.

Inammissibile, che uno stato Europeo possa agire indisturbato ledendo palesemente i diritti umani.

Unitevi idealmente a noi, basta un post nella pagina dell’evento, un’immagine, una dimostrazione di disappunto.

Carla Porcheddu

Strajk Kobiet Sardynia