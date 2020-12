WUM nuovo brano “Montamara for resq”

È disponibile su tutte le piattaforme di streaming “MONTAMARA FOR RESQ”, nuovo brano del duo WUM realizzato in collaborazione con la band One of us is the killer e Dario Mogavero, e finalizzato a sostenere la campagna di Resq – People saving people.

Un anello di congiunzione tra le note della musica tradizionale e le importante tematiche sociali e culturali dei giorni nostri: “MONTAMARA FOR RESQ”, nuovo inedito dei WUM, nasce così. Il brano è stato realizzato per sostenere la campagna di Resq – People saving people (https://resq.it/), una raccolta fondi per mettere in mare una nuova nave adibita al soccorso dei migranti. Il brano è stato realizzato in collaborazione con la band One of us is the killer (Claudio Marino – batteria, Vincenzo Salerno – basso, Stefano Della Gatta – chitarra) e Dario Mogavero (voce a fronna).

Spiega il duo a proposito del progetto: «Crediamo che questo modo di vivere la musica, senza barriere di genere o geografiche, sia per noi un bel modo di affrontare questi nostri tempi nel sogno di una globalizzazione dal basso e dalla periferia, affinché la musica e la danza siano ancora una volta comunicazione e festa».

advertisement

Il videoclip ufficiale del brano, già disponibile sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dei WUM, alterna riprese prettamente musicali ad immagini e illustrazioni a forte impatto emotivo realizzate da Peppe Barile e legate al mare e al fenomeno dell’immigrazione.

“Montamara for ResQ” è disponibile su Spotify al seguente link: https://spoti.fi/37rVl2v

Biografia

I WUM sono Massimo D’Avanzo, polistrumentista, programmatore e producer, e Carmen Famiglietti, danza e voce. Entrambi appassionati di musiche e danze del mondo in questo progetto rimescolano i tanti strumenti, le forme musicali e i passi di danza accumulati in anni di ricerca e passione, in una produzione di brani originali e riletture di brani tradizionali e cover.

Al centro la gioia della musica, della danza e della comunicazione in un gioco in cui tasselli incredibilmente antichi si intrecciano naturalmente alle suggestioni del presente. Brani strumentali, impreziositi da una danza di fusione di ispirazione etnica, si alternano a canzoni di comunicazione immediata ma “speziate” da sonorità e suggestioni inaspettate.

Il nuovo brano dei WUM dal titolo “Montamara for ResQ” è disponibile in digitale dal 30 ottobre.

Sito: https://www.wummusic.com/

Facebook: https://www.facebook.com/WUMProject