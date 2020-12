Il singolo: “When your love comes true”

“When your love comes true”: così si intitola il nuovo brano del duo Pulli & Iannello, traducibile letteralmente in “quando l’amore diventa vero”, ovvero tangibile, viscerale, inevitabile.

Il brano, seppur pensato in chiave moderna, strizza l’occhio alle sonorità house che hanno caratterizzato la fine degli anni ’90, mettendo in evidenza le peculiarità sonore del pianoforte di quegli anni con un’incalzante ritmica delle congas e del groove di basso che fa da portamento. A completare e arricchire il tutto, la calda voce della cantante Chiara Prispoli.

Spiega la band a proposito del nuovo inedito: «Il brano racconta di quando l’amore arriva e non è possibile fuggirne lontano; ti cerca dappertutto, vive in città, in periferia, in ogni dove. Non puoi farne a meno e viverne senza».

advertisement

Il brano è disponibile al seguente link: https://backl.ink/143493757

Pulli & Iannello: la biografia

Il duo Pulli & Ianniello nasce nel 2010 dai due DJ e Producer Gianni Pulli e Marco Ianniello, entrambi provenienti dalle calde terre del sud Italia e con un’intensa passione per la musica.

Dopo anni di studi musicali che spaziano dalla classica al jazz hanno coltivato l’interesse per la scena dance riscuotendo notevole successo sia nelle varie piattaforme di musica online, sia nella varie radio italiane ed estere. A completare il duo dal 2012 la voce di Chiara Prispoli, che ha dato vita a una seria di collaborazioni sino ad oggi.

Il nuovo brano di Pulli & Ianniello dal titolo “When your love comes true” (BIT Records) è disponibile in digitale dall’8 dicembre e in radio dall’11 dicembre.

Facebook: https://www.facebook.com/pullieianniello/