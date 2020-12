Weekend dal doppio impegno per la Porto Cervo Racing

Il 19 e 20 dicembre la Scuderia sarà in Toscana al via del "29° Ciocchetto Event" con l'equipaggio Moricci-Garavaldi (Renault Clio R1) e in Sardegna al "1° Formula Challenge Pista del Corallo" con Mario Murgia (Mitsubishi Lancer Evo X).