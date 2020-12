WAVES: il progetto di cooperazione transfrontaliera

Mercoledì 16 dicembresi è tenuta, in modalità online, la conferenza stampa di WAVES, il progetto europeo nasce per offrire servizi specialistici di consulenza alle imprese della blue economy.

Un finanziamento di oltremezzo milione di euro di cui 300mila verranno messi a disposizione diretta delle imprese del territorio. Alla conferenza sono intervenutiil dott. Renato Murgia Presidente del FLAG Sardegna Orientale (Ente Capofila del Progetto), la dott.ssa Sara Melis, Communication Manager del FLAG Sardegna Orientale, la dott.ssa Nicoletta Piras direttrice del FLAG Sardegna Sud Occidentale, il dott. GianMario Garrucciu Responsabile della Comunicazione del FLAG Nord Sardegna, la dott.ssa Amandine Leroy Project Manager del FLAG Estérel Côte d’Azur -Association Pêche et Activités Maritimes (APAM)e il dott. Ilario Agata direttore dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

WAVES (acronimo di “Working on Added Value of Expert Services”) è un progetto finanziato dal Programma Europeo Interreg Italia Francia Marittimo2014/2020 (è un Programma transfrontaliero cofinanziato dalFondo Europeo per lo Sviluppo Regionale -FESR- nell’ambito dellaCooperazione Territoriale Europea -CTE- che mira a rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra le regioni partecipanti – Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica e Provenza-Alpi-Costa Azzurra) e si pone come obiettivo quello di favorire e promuovere la competitività delle imprese di Sardegna, Liguria e Sud della Francia.

Come lo fa? Attraverso la costituzione di un catalogo di servizie di un bando per accedere a dei contributi. Le imprese della pesca, della nautica e del turismo sostenibile potranno scegliere se usufruire ad esempio di un consulente di marketing, di esperti di internazionalizzazione o di un temporary manager.

Questi alcuni esempi dei servizi che potrebbero essere inclusi nel catalogo che verrà definito in maniera partecipativa, attraverso degli incontri con operatori economici, cooperative e associazioni di categoria.

Grazie alla attività di coinvolgimento –che si terrannonei prossimi mesi in ciascun territorio –sarà possibile individuare i servizi più adattied effettivamente necessari per le imprese e i territori.

Le imprese beneficiarie, dopo aver partecipato a un bando di selezione (che si prevede potrà essere pubblicato nei primi mesi del 2021), potranno accedere al contributo(che coprirà in parte o totalmente il costo del servizio) per usufruire dei servizi di consulenza inclusi nel catalogo. Il progetto prevede, inoltre, l’attivazione di due sportelli operativi e di supporto: lo Sportello Innovazione e lo Sportello Istruttore.

Il primoavrà un ruolo di indirizzo e consulenza preliminare nella scelta dei servizi, mentre il secondo avrà un ruolo importante nella fase di attuazione e di erogazione dei fondi alle imprese.

I partner hanno enfatizzato il ruolo fondamentale del progetto nel mettere in relazione le aziende dell’area transfrontaliera con dei consulenti specializzati e di come questo potrà avere importanti ricadute economiche sui territori.

La cooperazione a livello transfrontaliero permetterà inoltre di beneficiare del trasferimento di informazioni e buone pratiche che saranno utili per capitalizzare l’esperienza anche in altri territori.

Il progetto è realizzato da cinque partner: tre sardi (FLAG Sardegna Orientale, FLAG Nord Sardegna, FLAG Sardegna Sud Occidentale), uno ligure (Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria) e uno francese FLAG Estérel Côte d’Azur -Association Pêche et Activités Maritimes (APAM) e ha un obiettivo lungimirante: fare rete tra imprese e tra territori, anche attraverso un catalogo di servizi specialistici di consulenza costruito insieme agli attori che in quei territori operano quotidianamente.