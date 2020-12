Volontarios tott’impare: ringraziamenti da Bitti

“Bitti sarà sempre grata ai volontari”:oggi nel paese dell’alluvione la manifestazione “Volontarios tott’impare”.

Anche il sindaco del paese Giuseppe Ciccolini ha partecipato stamattina. All’iniziativa organizzata dal Csv Sardegna Solidale in occasione della 35a Giornata Internazionale del Volontariato indetta dall’Onu.

Per il presidente di Sardegna Solidale Giampiero Farru “tutte le comunità isolane devono sapere che in caso di necessità il volontariato è pronto a mobilitarsi”

“Bitti sarà sempre grata ai volontari perché ci siamo sentiti sorretti dalla loro presenza. Non ci può essere ripartenza senza solidarietà e per questo ringrazio i tanti volontari senza nome che sono venuti a darci una mano e andati via senza nemmeno un grazie.

Bitti sarà sempre grata ai volontari e al volontariato”. Così il sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini ha voluto ringraziare stamattina le associazioni accorse in paese dopo la tragica alluvione della settimana scorsa nel corso dell’iniziativa “Volontarios tott’impare”, tenutasi in occasione della 35a Giornata Internazionale del Volontariato indetta dall’Onu.

“La manifestazione inizialmente era stata prevista a Cagliari ma la abbiamo voluta tenere qui perché oggi Bitti è il simbolo del volontariato sardo che come una grande famiglia si è stretta intorno ad una comunità” ha affermato il presidente del Csv Sardegna Solidale Giampiero Farru.

“Tutti i comuni sardi devono sapere che in caso di necessità c’è un mondo pronto a rispondere e a mostrarsi vicino a chi soffre” ha detto Farru, che nel suo intervento ha anche rivolto un saluto e un augurio di pronta guarigione a padre Salvatore Morittu.

Coordinata dalla referente del Sa.Sol. Point e presidente dell’Avis Bitti Rina Latu, la manifestazione si è tenuta in via Asproni alla presenza di una rappresentanza di volontari e circondata dal lavoro di coloro che continuano a spendersi giorno e notte per riportare alla normalità il paese.

Il parroco di Bitti don Totoni Cossuha voluto porre l’attenzione su tre parole: “La prima è grazie: grazie a coloro che in tutti i modi possibili stanno aiutando il paese a superare questo dramma. La seconda è insieme, perché abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, e la terza è perdono, perché dobbiamo chiedere scusa alla Natura che è nostra madre e non matrigna”.

Concerti ripresi dal presidente del comitato promotore di Sardegna Solidale don Angelo Pittau, secondo cui “stiamo distruggendo il creato ma i volontari possono con il loro impegno creare maggiore coscienza fra tutti”.

Alla manifestazione hanno partecipato anche i rappresentanti della Protezione civile regionale. Per il referente della direzione generale Paolo Marras”non so se nel mondo esistono volontari migliori di quelli che abbiamo trovato qui a Bitti. Davanti ad una crisi che non avevamo mai visto negli ultimi vent’anni, sono stati encomiabili e hanno dato ascolto a tutte le necessità.

Se non ci fossero stati i volontari, i corpi dello stato chiamati subito ad affrontare la crisi non ce l’avrebbero fatta. Possiamo solo ringraziarli perché sono la parte più importante dello sforzo che stiamo compiendo tutti assieme qui a Bitti, e tutto questo in assoluta gratuità”.

Concetti ribaditi anche da Sandra Medda della Protezione civile regionale: “Già dal primo giorno i volontari sono stati attivi, anche a sostegno psicologico della popolazione. Rispondono in maniera istantanea e senza di loro non potremmo fare niente”.

Nel corso dell’iniziativa sono intervenuti anche Franco Doneddu,Giancarlo Carru e Antonio Carzedda, rappresentanti delle associazioni di Bitti Su Golostiu, Akimos e Su Leorminu, che hanno ribadito il loro appoggio agli sforzi che l’amministrazione comunale in questi giorni sta compiendo e che hanno garantito il loro contributo anche alla fine dell’emergenza.

“Grazie di cuore per la vostra presenza” ha concluso il parroco don Totoni Cossu, “i volontari sono un segno di speranza e ciò che stanno facendo per noi non lo dimenticheremo mai”.