“Vivi il parco” Cagliari, 28 Dicembre

“VIVI IL PARCO”

PROMOZIONE DEI PARCHI CITTADINI DI CAGLIARI 2020

NUOVA DATA PER L’APPUNTAMENTO AL PARCO DI SAN MICHELE

La manifestazione “Vivi il Parco” continua con i suoi appuntamenti sparsi per le più belle aree verdi della città. L’appuntamento previsto per il 27 dicembre al parco di San Michele, in ottemperanza alle nuove disposizioni previste dal Governo, è stato spostato al giorno successivo. È inoltre confermata la data del 30 dicembre al Parco-giardino Ex Vetreria.

La nuova data del 28 dicembre si inserisce tra i cinque appuntamenti dedicati ad alcuni degli spazi verdi più belli e importanti di Cagliari. Tutte le attività, come nei precedenti appuntamenti, saranno realizzate nel rispetto delle procedure di prevenzione anti Covid e si svolgeranno in modo individuale, non prevedono il contatto diretto fra le persone e verranno condotte nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.

L’evento è promosso dal Comune di Cagliari e organizzato dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo in collaborazione con Legambiente Cagliari, PGS Ente di Promozione sportiva e associazioni animaliste.

Continuano anche in questa nuova tappa le escursioni e le piantumazioni di nuovi alberi a cura di Legambiente, in collaborazione con il servizio giardini del Comune. I volontari aiuteranno i ragazzi e i loro genitori a mettere a dimora degli alberelli della macchia mediterranea provenienti dal vivaio comunale.

Ogni albero piantato è provvisto di un cartellino sul tronco con il nome assegnatogli e la data di piantumazione. È confermata la tanto apprezzata presenza dei pony della PGS Ente Promozione Sportiva e ci saranno gli incontri con le associazioni animaliste.

La manifestazione, giunta ormai al suo quarto appuntamento, nasce nell’ambito della candidatura del Comune di Cagliari al concorso “European Green Capital 2023”. Con “Vivi il Parco” si stanno realizzando nei Parchi cittadini un programma di iniziative volte alla promozione del verde.

Le attività, che stanno riscuotendo un buon successo e un ottimo seguito, sono rivolte ad adulti e bambini, famiglie, amanti della natura, appassionati di passeggiate, sostenitori del turismo sostenibile e del verde.

La giornata del 28 prevede delle attività divise tra la mattinata ed il primo pomeriggio.

A partire dalle 10 Legambientecurerà le seguenti iniziative:

 Escursione nel parco in compagnia degli esperti Stefano Pira, Antonino Soddu, Silvano Piras

 Reading multimediale.Durante gli itinerari di visita sono previste brevi soste per leggere dei brani di storia del luogo. Il percorso audio e d’animazione sarà realizzato nel rispetto del distanziamento covid fornendo ai partecipanti, previamente registrati, un QR code per collegarsi direttamente a un sito web per ascoltare a distanza di sicurezza la narrazione.

 Festa degli alberi – con piantumazionein collaborazione con il servizio giardini del Comune.

 Allestimento di sei aiuole florealicon le specie scelte dai partecipanti alle escursioni.

 Esposizione di un poster con foto storiche dei luoghi.

 Passeggiata naturalistica nel Parco, visita guidata alla scoperta dei tesori arborei e floreali in compagnia degli esperti.

A seguire le altre attività previste:

• Laboratorio “A come Api”Le api svolgono un ruolo essenziale negli ecosistemi in quanto insetti impollinatori insostituibili. A come Api porterà i partecipanti a calarsi nel ruolo di queste incredibili lavoratrici Le attività saranno svolte su due turni da 20 bambini per gruppo. due turni orari: ore 10: 00 – 11:00 e ore 11:30 12:30

(in collaborazione con Sole Soc. Coop. Soc)

• Giornata Medievale: rievocazione storica con personaggi Orienteering (in collaborazione con PGS Ente Promozione Sportiva)

• I nostri amici a 4 zampe: mostra e adozione di cani e gatti, agility dog e pet terapy (in collaborazione con: Impronte Invisibili, Amico Mio, Movimento Animalista Sardegna, Faberaus)

Nel pomeriggio ci saranno le seguenti iniziative a cura della PGS Ente Promozione Sportiva e delle associazioni animaliste:

• Giornata Medievale: rievocazione storica con personaggi. Danze medievali, scherma medievale, tiro con l’arco (in collaborazione con PGS Ente Promozione Sportiva)

• I nostri amici a 4 zampe: mostra e adozione di cani e gatti, agility dog e pet terapy (in collaborazione con Associazioni animaliste: Impronte Invisibili, Amico Mio, Movimento Animalista Sardegna, Faberaus)

Escursioni e Laboratori su prenotazione:

email: info@assoentilocali.it

RIFERIMENTI

Ufficio Comunicazione

Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo

via Pasquale Paoli, 25 – 09128 Cagliari

Partita IVA/Codice Fiscale 01859050922

tel. 00 39 070491272

email: info@assoentilocali.it

www.cagliariverde.it

fb: @VivilparcoCagliari