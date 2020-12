VIDEO | Mareggiata sul lungomare di Napoli, commercianti chiedono stato di calamità

“L’ondata di maltempo che ha colpito la nostra Regione nella giornata di ieri ha provocato ingenti danni alle strutture commerciali e agli stabilimenti balneari. In considerazione della gravità di quanto accaduto – si legge nella lettera – che va ad aggiungersi alla nota situazione di emergenza creata dalla pandemia in atto da mesi e da decreti e ordinanze che costringono le medesime attività ad operare in situazioni di gravissima difficoltà, chiediamo che l’amministrazione regionale metta in atto tutte le procedure utili, in primis la richiesta di dichiarazione di stato di calamità ma anche forme di sostegno diretto a dare aiuto alle attività economiche così gravemente colpite”.

ASSESSORA CLEMENTE: “IMPEGNO PER MESSA IN SICUREZZA“

“Dalle primissime ore l’amministrazione ha seguito quanto stava avvenendo. In poche ore la strada è stata chiusa per mettere in sicurezza automobilisti e scooteristi. Da stamattina all’alba, appena il vento è calato, sono iniziate le attività di rimozione di tutti i detriti.

Tutte le maestranze del Comune di Napoli sono impegnate per rimettere in sicurezza i luoghi”. Lo assicura l’assessora alla Protezione civile del Comune Alessandra Clemente che stamattina si è recata sul lungomare di Napoli per verificare gli ingenti danni causati della mareggiata di questa notte. Via Partenope è stata riaperta al traffico già alle prime ore del mattino.