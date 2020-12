Valentina Mattarozzi live al Bravo Caffè Bologna

VALENTINA MATTAROZZI live al BRAVO CAFFE’ BOLOGNA. Domenica 20 dicembre ore 13.30.

“Domenica 20 dicembre ho il piacere di invitarvi al Bravo Caffè a Bologna dove, io – Valentina Mattarozzi – alla voce, Teo Ciavarella al piano e Giannicola Spezzigu al contrabbasso ci esibiremo, presentando il mio nuovo singolo Fragili. Tutto sotto stretta osservanza delle misure anti-Covid.

Ho deciso di fare in questo modo che oggi è l’unico che abbiamo, per fare un concerto, che non sia in streaming, per salutarci di persona e per gli auguri natalizi, in questo anno così surreale e inimmaginabile”.

Bravo Caffè via Mascarella 1 Bologna per prenotazione 051 266112 oppure 333 5973089.

La cucina apre alle ore 12,30, il concerto di Valentina Mattarozzi alle 13,30.

Nota dello Staff del Bravo Caffè: Per potere fare musica necessitiamo della piena collaborazione di tutti e a chi non può darcela dobbiamo necessariamente dare appuntamento alla fine di questo lungo periodo emergenziale.

Per la tutela sua e nostra. Il Bravo garantirà ai clienti la possibilità di sedersi ben distanziati dagli altri e di essere serviti sentendosi protetti. Chiediamo di osservare quelle regole di buon senso tanto importanti per continuare a stare aperti e ad uscire il prima possibile da questa situazione.