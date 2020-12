In Sardegna premiata Efys di Cagliari per il progetto: “ACCRESCE – Azioni Condivise per la Creazione di una Rete di Sostegno per la Comunità Educante”

Si è conclusa la seconda edizione di Call for the Regions, l’iniziativa di solidarietà promossa da UniCredit Foundation a sostegno di associazioni e progetti a favore dell’infanzia su tutto il territorio nazionale.

Quest’anno, su un totale di oltre 280 candidature ricevute, sono stati premiati, con un importo complessivo di 350 mila euro, 24 progetti di cui 11 con particolare attenzione alla disabilità, 7 al contrasto della povertà educativa, 6 al sostegno delle comunità di accoglienza per mamme e bambini.

In Sardegna è stata premiata Efys di Cagliari per il progetto: “ACCRESCE – Azioni Condivise per la Creazione di una Rete di Sostegno per la Comunità Educante” che costituisce una naturale estensione delle attività già realizzate e tuttora in corso con il progetto ACCRESCE, attraverso il quale l’associazione gestisce il Centro di Quartiere La Bottega dei Sogni, servizio per minori dai 5 ai 17 anni, finalizzato alla promozione del benessere e dei diritti fondamentali di cittadinanza e di partecipazione, e al contrasto della dispersione scolastica e della povertà educativa. Nello specifico, si intende proporre una seconda fase delle azioni in continuità con le pregresse e così strutturate: seminari formativi e workshop di approfondimento dedicati alla comunità educante (genitori, docenti, educatori, animatori, operatori sociali, ragazzi), sostegno alla genitorialità, promozione di occasioni di aggregazione sociale e interculturale, valorizzazione della partecipazione giovanile e consolidamento di modalità aggregative inclusive e formative.

“Anche in questa seconda edizione, Call for the Regions ha riscontrato una grandissima partecipazione da parte degli enti non profit e ci ha permesso di sostenere importanti progetti benefici sui territori, continuando ad essere vicini alle comunità in cui UniCredit opera e rispondendo ai bisogni delle fasce più deboli della popolazione ”ha dichiarato Maurizio Beretta, Presidente UniCredit Foundation.

Call for the Regions è stata resa possibile grazie alla collaborazione dei dipendenti UniCredit delle Region, le sette strutture organizzative della Banca presenti in Italia (Nord Ovest, Lombardia, Nord Est, Centro Nord, Centro, Sud e Sicilia) e deputate a gestire i rapporti con i territori, cogliendo i bisogni e le sensibilità delle comunità locali.

I progetti vincitori:

NORD OVEST (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta)

Associazione Un sogno per tutti Onlus, Torino. Progetto:“Tutto OK!”.

ANFFAS Casale Monferrato, Casale Monferrato (AL). Progetto: “PercepiAMO”.

La Comunità Coop. Soc., Genova. Progetto:“Home visiting: accompagnare la nascita di una famiglia”.

LOMBARDIA

La Rondine Coop. Soc., Mazzano (BS). Progetto: “Giocabile. Un presidio territoriale dedicato ai minori con autismo e alle loro famiglie”.

Fondazione Buzzi, Milano. Progetto: “Chirurgia pediatrica all’Ospedale dei Bambini Buzzi (ambliopia)”.

A.T.A. Onlus, Cesano Boscone (MI). Progetto: “Perché i loro occhi tornino a sorridere”.

NORD EST (Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige)

Opera Don Calabria, Verona. Progetto: “Interventi a sostegno degli adolescenti ospiti in comunità”.

Associazione Burlo Onlus, Trieste. Progetto: “Supporto psicologico ed accompagnamento emotivo dei pazienti pediatrici chirurgici”.

ANFASS, Cognola (TN). Progetto: “Bambini in contatto: anche io posso!”.

Centro Donna Progetti Donna AUSER, Padova. Progetto: “MI-VA – Minori Invisibili Violenza Assistita”.

CENTRO NORD (Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Marche)

Dalla Terra alla Luna, Ferrara. Progetto: “BUMP UP”.

Michele per tutti, San Benedetto del Tronto (AP). Progetto: “Best Start: Diagnosi e intervento precoci per bambini con disturbi del neurosviluppo”.

Istituto degli Innocenti, Firenze. Progetto: “Bottega del futuro”.

CENTRO (Lazio,Sardegna, Abruzzo e Molise)

ANFFAS Ostia, Roma. Progetto: “Ribelle”.

Apurimac ETS, Tor Bella Monaca (Roma). Progetto: “Tor Bell’Infanzia”.

Efys, Cagliari. Progetto: “ACCRESCE – Azioni Condivise per la Creazione di una Rete di Sostegno per la Comunità Educante”.

SUD (Campania, Puglia, Calabria e Basilicata)

Seconda Mamma ODV, Bari. Progetto: “Al tuo fianco”.

Associazione Culturale Vesuvioteatro, Napoli. Progetto: “Teatro nel bosco”.

Comunità Progetto Sud, Lamezia Terme (CZ). Progetto “CREI – Comunità rigenerate e inclusive”.

Batti Cinque Coop. Soc., Rende (CS). Progetto: “Robotica Sociale per bambini con spettro autistico”.

SICILIA