Oristano. Un’altra vittima a Oristano, la decima dall’inizio dell’emergenza. 9 i contagi e 4 le guarigioni

A Oristano oggi si registrano 9 nuovi casi di positività al Covid-19, 4 guarigioni e un nuovo decesso, il decimo in città dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

La vittima è una donna di 94 anni, ospite della Casa di riposo per anziani Oasi francescana, che soffriva anche di altre patologie.

L’aggiornamento sulla diffusione del Coronavirus in città è stato comunicato al Sindaco Andrea Lutzu dalle autorità sanitarie della ASSL di Oristano.

Per effetto dell’aggiornamento odierno i casi di positività al Covid-19 accertati dall’inizio di settembre salgono a 420 (dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 445), i pazienti guariti sono 234 (dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 259), mentre i soggetti ancora in cura sono 176. Dieci i pazienti deceduti.

Nell’isola i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati dall’inizio dell’emergenza sono 29.136. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 269 nuovi casi.

Si registrano anche 8 decessi (689 in tutto). In totale sono stati eseguiti 458.742 tamponi con un incremento di 4.296 test. Sono invece 519 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (sette in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 44 (-4) il numero dei pazienti in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 15.406. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 12.191 (+172) pazienti guariti, più altri 287 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 29.136 casi positivi complessivamente accertati, 6.470 (+63) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 4.672 (+67) nel Sud Sardegna, 2.287 (+28) a Oristano, 5.807 (+15) a Nuoro, 9.900 (+96) a Sassari.