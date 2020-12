Tutorial e bibliografia di Natale della Biblioteca Emilio Lussu

Abbiamo pensato di realizzare un tutorial fotografico in modo da poter comunque realizzare l’albero di Natale da casa e di decorarlo nella maniera che ognuno preferisce.

In fondo alla pagina trovate anche una bibliografia sulle letture a tema natalizio possedute dalla Biblioteca Emilio Lussu.

Tutorial – Materiale occorrente:

libro ormai irrimediabilmente rovinato (scollato o deteriorato); colla vinilica o colla a caldo; forbici; fil di ferro; stecchini; campanelle; nastri e altre decorazioni a piacere.

Procedimento

Prepara il tavolo di lavoro coprendolo con carta da riciclo e mettendo tutto l’occorrente pronto a disposizione (foto N. 1).

Ricava dal libro 2 fascicoli di circa 30/35 pagine, a seconda di quanto vuoi che sia fitto il tuo albero, e comincia a fare le tre pieghe (foto N.2), fai attenzione che in questa fase non si stacchino i fogli tra di loro.

Una volta piegate tutte le pagine una ad una, incolla le due metà tra di loro con la colla e con uno stecchino al centro che fuoriesca leggermente dalla punta (foto N.3). Questo ci servirà per mettere il nastro, la stella e le altre decorazioni.

Crea delle foglie e delle roselline di carta, delle stelle, dei cuori o qualsiasi altro soggetto per impreziosire il tuo albero (foto N. 4).

Aggiungi nastri e campanelle a piacere (foto N.5).

L’albero di Natale è pronto per essere esposto o regalato (foto N. 6).

Consiglio: se il formato del vostro libro è molto piccolo, l’albero può essere utilizzato come segnaposto.

Bibliografia Natale 2020

Per il prestito è necessario fissare un appuntamento. Per farlo prendi nota del numero di inventario che trovi nel catalogo e collegati alla pagina del servizio di prenotazione oppure chiama allo 0704092901.

In questo periodo possono essere prese in prestito sino a 6 risorse tra libri, audiolibri, DVD e CD.

Ti segnaliamo che il catalogo online offre la possibilità di cercare anche tramite le copertine, presentando a video i libri e gli audiovisivi così come sono disposti fisicamente sugli scaffali della biblioteca. Per sapere come funziona collegati alla pagina di approfondimento sullo scaffale virtuale.