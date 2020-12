“Tortolì in Fiore a Natale” in diretta live online

Due appuntamenti che sposano altrettanti generi dell’arte: “Tortolì in Fiore a Natale”, infiorate dal vivo e musica in diretta live. A Tortolì un pieno di emozioni tra natura, cultura e spettacoli con Giuliano Marongiu.

Tortolì 17 dicembre 2020 – È tempo di ricredersi: esiste ancora la possibilità di ammirare le infiorate artistiche e ascoltare musica in diretta live, di condividere online, sonorità con cui emozionare. “Tortolì in Fiore a Natale”, kermesse che celebra le festività di fine anno ne è la prova: sboccia puntuale da dieci anni, con la sua naturale attitudine di fare spettacolo da vivere insieme anche in tempi di pandemia.

Sabato 19 e domenica 20 dicembre 2020, l’Associazione Passioni d’Ogliastra sarà dal vivo nel piazzale Multipiano delle Scuole Centrali di Tortolì in Via Monsignor Virgilio e il giorno dopo in concerto ma solo in diretta sul canale di Sardegna Live al Teatro San Francesco in piazza Fra’ Locci.

Un programma di appuntamenti molto speciale che vedrà per due giornate, un’edizione di Tortolì in Fiore natalizia intensa e variegata con all’opera il Gruppo Infioratrici “Città di Tortolì” (associato a Infioritalia) e tanti artisti della musica isolana protagonisti di un cartellone di musica e arte che nonostante il momento delicato, avranno come location, l’esclusiva “Città di Tortolì” e il suo teatro San Francesco.

L’Associazione Passioni d’Ogliastra presieduta da Cecilia Chiai ha intrecciato disponibilità e accoglienza per realizzare un evento unico in attesa della decima edizione di Tortolì in Fiore in programma in primavera: << Ora più che mai abbiamo necessità di tornare alla natura – dice la presidente – di lasciarci avvolgere dalla musica, dal calore dell’ospitalità e dalle scenografie naturali create dai fiori.

Ma non dobbiamo dimenticare le precauzioni: per questa occasione e solo nella giornata di sabato 19 dicembre, le nostre infiorate saranno visibili dal vivo nel piazzale multipiano, domenica faranno da sfondo al concerto in teatro a cui si potrà accedere solo in diretta video ognuno dalla propria casa. Giuliano Marongiu sarà il nostro ospite d’onore e con lui saremo comunque tutti insieme>>.

Il programma della manifestazione prevede per sabato 19 dicembre nel piazzale Multipiano la realizzazione di un Quadro di cristalli di sale ad opera del Gruppo Infioratrici “Città di Tortolì”.

Il giorno successivo, altre infiorate riaccenderanno gli spazi interni del Teatro San Francesco con petali colorati che si potranno ammirare nel corso della diretta streaming di Sardegna Live.

Sul palco la grande tradizione della musica isolana nel concerto di Giuliano Marongiu che con la sua straordinaria presenza trasmetterà, dalle ore 16.00, un incontro – spettacolo di approfondimento, musica e intrattenimento con la partecipazione di Maria Giovanna Cherchi, Lucia Budroni, Laura Spano, Roberto Tangianu, Francesca Lai, Davide Guiso, Morgana Brais e Peppino Bande.

Ritrovarsi tutti insieme per questa nuova straordinaria edizione di Tortolì in Fiore a Natale, immersi tra musica e arte, sarà possibile grazie al patrocinio del Comune di Tortolì, della Regione Sardegna e Assessorato regionale del turismo.

Sito www.infioratricitortoli.it – email info@infioratricitortoli.it

Facebook infioratricitortoli – contatti ufficio stampa Daniela Usai 3388196109- daniela.usai574@gmail.com