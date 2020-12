Torre Grande: Bando progettazione lavori porti di

È in pubblicazione sulla Gazzetta europea il bando di gara per l’affidamento dei servizi di progettazione per i lavori di riqualificazione del porto turistico e porto pescatori di Torre Grande.

“Con la pubblicazione del bando per la progettazione parte la procedura per il rilancio del porticciolo di Torre Grande – osservano il Sindaco Andrea Lutzu e il consigliere delegato Luca Faedda -. È un’opera attesa da anni che ha un’importanza fondamentale per Oristano, per Torre Grande e per la costa occidentale dell’isola. La riorganizzazione e l’ampliamento del porticciolo sono interventi indispensabili per assicurare il rilancio dell’infrastruttura, così come quello per il dragaggio del fondale che è fondamentale per poter garantire la piena operatività dello scalo”.

“Questo intervento si aggiunge a quello da 5 milioni 520 mila euro per la manutenzione straordinaria degli impianti e delle strutture esistenti – aggiungono il Sindaco Lutzu e il Consigliere delegato Faedda -. Un progetto, già approvato in conferenza dei servizi dove tutti gli enti coinvolti hanno dato parere favorevole, che andrà immediatamente in appalto nel momento in cui la Regione ci riassegnerà la parte residua del finanziamento secondo gli impegni assunti nei mesi scorsi dallo stesso Assessore Frongia”.

“I progettisti che si aggiudicheranno l’incarico – precisa l’Assessore ai Lavori pubblici Francesco Pinna – dovranno occuparsi della progettazione esecutiva, della sicurezza in fase di progettazione e dello studio della valutazione impatto ambientale, VINCA (valutazione di incidenza) per l’ottenimento delle relative autorizzazioni, in conformità ai progetti definitivi per due lotti di lavori: il primo relativo alla riorganizzazione e ampliamento del porto turistico e peschereccio di Torre Grande con un importo di 3 milioni 917 mila euro e il secondo per il ripristino del tirante d’acqua nel porto di Torre Grande con un importo di 6 milioni 820 mila euro”.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo partendo da un importo a base di gara di 138 mila euro.

Possono partecipare liberi professionisti singoli od associati, società di professionisti, società di ingegneria, prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti, consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista, consorzi stabili professionali, aggregazioni di operatori economici.

La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica) deve essere effettuata sul Sistema SardegnaCat entro il termine perentorio delle ore 23:59 del 08/01/2021.

La documentazione di gara è disponibile al link https://trasparenza.comune.oristano.it/L190/?idSezione=69103&id=&sort=&activePage=&search=.

La documentazione di gara è disponibile anche presso gli uffici del RUP in Piazza Eleonora n.9 a Oristano nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, previo appuntamento telefonico al numero 0783.791355.