Thiesi. Sanzionata una coppia in auto dopo le 22:00

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, aumentano i controlli dei carabinieri nei diversi comuni del territorio per accertare il rispetto delle norme anti-contagio.

Proprio in tale contesto, nella decorsa notte, militari della stazione carabinieri di Thiesi hanno fermato e controllato una coppia a bordo di un autoveicolo che a seguito di approfondita ispezione veniva trovata in possesso di una bustina contenente pochi grammi di marijuana ed una siringa.

Nella circostanza si appurava che i due circolavano senza valido motivo e presumibilmente solo per consumare lo stupefacente che avevano al seguito, per questo gli operanti procedevano ad elevare una sanzione amministrativa per la violazione delle norme in materia di contrasto alla diffusione da covid-19 ed a segnalarli quali assuntori alla prefettura di Sassari.