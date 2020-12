Sulle orme di Grazia Deledda: l’abito nuorese

Sulle orme di Grazia Deledda: l’abito tradizionale nuorese. “L’abbigliamento tradizionale nuorese tra ‘800 e ‘900” è il titolo dell’iniziativa culturale promossa dall’Associazione Culturale Folklorica Nugoresas. L’iniziativa sarà al centro degli speciali televisivi che saranno trasmessi da Sardegna Live il 23 e il 29 dicembre alle ore 21.

Le ragazze delle Nugoresas, nonostante la pandemia in corso, non hanno accantonano l’amore per le tradizioni popolari e hanno organizzato, nelle giornate del 18 e 19 dicembre, due appuntamenti convegnistici con la collaborazione della Regione Sardegna e dell’Istituto superiore regionale etnografico.

“È con immenso piacere che vi presentiamo il nostro nuovo progetto” spiega il direttore artistico delle Nugoresas, Barbara Bussa. “Gli anni di studio e di ricerca sull’abbigliamento tradizionale nuorese ci hanno portato ad un risultato, che vogliamo condividere con gli appassionati e non solo”.

I PROTAGONISTI. “Nel primo appuntamento – spiega Barbara Bussa – protagonista sarà Franca Rosa Contu, responsabile settore musei dell’Isre. Lei è la nostra prima guida, ci ha insegnato ad avviare un’analisi di ricerca obiettiva e critica delle fonti. Al centro del suo dibattito c’è l’analisi vestimentaria del costume femminile nuorese tra ‘800 e ‘900. Nel secondo appuntamento televisivo con Sardegna Live, invece, Marcello Ferreli, studioso di antropologia all’università Sapienza di Roma, ci proporrà un viaggio sull’evoluzione dell’abbigliamento femminile nuorese dalla metà dell’800 fino alle ultime mode utilizzate negli anni 50 del 900. L’originalità dell’appuntamento stà anche nel coinvolgimento del professore di storia e moda dell’abbigliamento tradizionale Francesc Xavier Rausell Adrian, che illustrerà l’evoluzione dell’abbigliamento Valenciano tra 1700 e 1800. Orgogliose e felici – conclude Barbara Bussa – vi aspettiamo il 23 e il 29 dicembre, a partire dalle 21, su Sardegna Live”.