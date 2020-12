Studenti universitari manifestano a Cagliari. Oggi in via Trentino, durante tutta l’ora di pranzo, gli universitari hanno nuovamente bloccato la mensa, invitando tutti a rinunciare al pasto ed unirsi alla protesta, per chiedere tutti insieme un incontro pubblico con l’ ERSU e il suo commissario straordinario Gian Michele Camoglio.