Stasera in diretta social Dyaphrama il racconto sull’esperienza del laboratorio fotografico sull’Argentiera a cura di Davide Virdis

Venerdì 18 dicembre alle ore 20.00 in diretta social, Dyaphrama in collaborazione con 4Caniperstrada presenta il racconto (per immagini) dell’esperienza del laboratorio di paesaggio, inserito nella rassegna “Asincronie” e a cura del fotografo Davide Virdis , che si è tenuto dal 4 al 6 settembre 2020, nel borgo minerario dell’Argentiera in provincia di Sassari.

Il racconto in diretta consentirà di rivivere attraverso le parole e le immagini dei protagonisti “l’esperimento di narrazione fotografica” di un luogo che offre a chiunque vi si rechi una moltitudine di stimoli, di rimandi ad un passato non lontanissimo e per certi aspetti già morto e sepolto, ma comunque parzialmente recuperato e disponibile. Nel contempo lo stesso luogo sprigiona energie assolutamente nuove, ed una voglia di rinascita e di riqualificazione turistica che sembra volersi fare strada tra le macerie. Un paesaggio di sovrapposizioni appunto.

Interverranno:

Davide Virdis, curatore del laboratorio di paesaggio.

Fabian Volti, della associazione 4Caniperstrada organizzatrice della rassegna “Asincronie” e del laboratorio.

Cesello Putzu, presidente di Dyaphrama e partecipante al laboratorio.

Daniela Mancastroppa, socia Dyaphrama e partecipante al laboratorio.