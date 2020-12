Sport: canoni sospesi da ottobre a gennaio per gli impianti comunali

La Giunta Lutzu, su proposta dell’Assessore allo Sport Maria Bonaria Zedda, ha deliberato di esonerare le società e le associazioni sportive titolari di concessioni o autorizzazioni d’uso delle palestre e degli impianti sportivi comunali dal pagamento delle tariffe per il periodo dal 01/10/2020 al 15/01/2021.

La delibera detta gli indirizzi al dirigente comunale per l’adozione degli atti necessari “al fine di favorire il ripristino degli equilibri economici dei soggetti gravati dalla chiusura a seguito dell’emergenza COVID-19. Nel caso in cui un sodalizio avesse già provveduto al pagamento, le somme saranno considerate anticipazioni sulle mensilità successive al 15 gennaio 2021”.

“La misura si è resa necessaria per sostenere le società sportive che, in linea con le misure adottate dal Governo per fronteggiare l’epidemia da COVID-19, hanno sospeso le proprie attività – spiega l’Assessore Maria Bonaria Zedda. – Sono tante le categorie colpite dai blocchi imposti dalle misure anticovid, tra queste anche le società sportive che, oltre al blocco dell’attività, vedono con grande preoccupazione il futuro”.

“La Giunta Lutzu già nei mesi del lockdown, in primavera, aveva adottato una delibera per esonerare le società sportive dal pagamento delle tariffe per gli impianti comunali nel periodo di sospensione delle attività – prosegue l’Assessore Zedda. – Considerando che le strutture non sono momentaneamente utilizzate, abbiamo dunque ritenuto opportuno confermare quella misura e soddisfare le legittime aspettative delle società”.