Smart Working al tempo di Covid-19

Il Covid ha cambiato totalmente la nostra vita, non solo quella quotidiana ma anche quella che ci fa entrare nel mondo del lavoro.

Da quando è iniziato il lockdown, ogni ufficio, sia pubblico che privato, ha dato vita al famoso “lavoro agile” per poter continuare a lavorare da casa senza problemi per la salute dei propri dipendenti.

All’inizio i dipendenti sono rimasti un po’ perplessi, ma alla fine si sono abituati a questo tipo di lavoro, anzi viene sempre più richiesto specialmente dalle donne; in quanto permette di conciliare più facilmente lavoro e famiglia, portando inoltre effetti positivi sul traffico e sull’inquinamento.

A rendere possibile lo Smart Working sono le tecnologie digitali che permettono di scegliere il dove e quando lavorare.

Pur con tutte le criticità del caso, l’emergenza Coronavirus ha portato a far alzare la curva di apprendimento digitale dei dipendenti e a vincere importanti resistenze al cambiamento.

Molte persone hanno appreso l’utilizzo di strumenti di collaborazione innovativi, si sono relazionate e coordinate in modo efficiente in team e hanno mantenuto relazioni informali positive. Per mezzo delle video call o video streaming condivisi, chiunque sia connesso può accedere in modalità virtuale al sistema e intervenire in telepresenza. Le persone possono interagire tra loro in tempo reale, condividere contenuti testuali e immagini e scambiarsi opinioni.

Nello smart working è, quindi, molto importante saper utilizzare le tecnologie e le applicazioni per poter comunicare che sono:

le video chiamate: permettono di mantenere un contatto fisico, anche se virtuale, e sono indispensabili per collaborare e gestire al meglio i progetti;

lavorare su file condivisi: per condividere idee e contributi senza necessità di scambiarsi documenti da modificare;

garantire certezza alle comunicazioni: per scambiare informazioni sempre validate, anche grazie ai canali istituzionali (ad esempio le app).

Oltre che negli uffici gli italiani stanno vivendo un grande processo di trasformazione e innovazione dei servizi che la pubblica amministrazione offre sia ai cittadini che alle imprese attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali.

Ora un po’ tutti non riusciamo più a fare a meno di questa tecnologia, anche le persone “non più giovanissime” si sono dovute adeguare a queste nuove forme di comunicazione utilizzando le videochiamate per poter vedere i loro figli, i loro nipoti e ci riescono benissimo tanto da non voler più tornare indietro.