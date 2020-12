Situazione Covid, oggi altri 887 decessi. Rapporto tra positivi e tamponi al 9,9%, calano i ricoveri

Torna a crescere il numero dei decessi: oggi sono 887, ieri erano 499. Il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia è di 62.626.

Continua la riduzione dei ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 29 in meno (ieri -25) con 251 nuovi ingressi, 3.291 in totale. Calano invece di 565 unità i ricoveri ordinari (ieri -428), per un totale che scende a 29.088.

Le tre regioni con il maggior numero di contagi rilevati sono Veneto, Lombardia e Lazio rispettivamente con 4.197, 2.093 e 1.488 positivi.

Fonte: Agenzia Dire – www.dire.it