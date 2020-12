Silvestri, Nuova Democrazia: “Il centro democratico”

“La Nuova Democrazia.it nasce con l’intento di dar vita al centro democratico, moderato, aperto al mondo cattolico e laico” ha dichiarato, in un’ intervista radiofonica, Marcello Silvestri, fondatore del Movimento di pensiero ‘La Nuova Democrazia.it’, il quale ha aggiunto: “Il nostro intento è quello di far confluire, in una grande lista nazionale, Gianfranco Rotondi, uomo ispirato anche dalle parole di Papa Francesco espresse nel ‘Laudato Si’, quanti si ispirano ai valori ambientalistici e cattolici, Silvio Berlusconi, in quanto uomo di rilevante espressione liberale e moderata e Giuseppe Conte, il quale ha dimostrato di essere un politico di larga visione democratica.

E’ necessario e, quindi, non più prorogabile, che viva il centro in un Paese che ha smarrito i valori della solidarietà.